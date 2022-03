Am Mon­tag, den 21.03.2022 begin­nen Tief­bau­ar­bei­ten zur Ver­le­gung von Gas- und Was­ser­haupt­lei­tun­gen im Auf­trag der Stadt­wer­ke Kulm­bach in der Stra­ße „Am Gol­de­nen Feld“, vom Ein­mün­dungs­be­reich der „Schüt­zen­stra­ße“ bis Ein­mün­dungs­be­reich der Stra­ße „Am Kreuz­stein“. Für die­sen Bereich (Bau­ab­schnitt I) ist eine Ein­bahn­re­ge­lung in Rich­tung „Am Kreuz­stein“ vor­ge­se­hen. Die Bus­hal­te­stel­le in der „Schüt­zen­stra­ße“ wird über die Linie 4 dann nicht mehr vom öffent­li­chen Nah­ver­kehr ange­fah­ren. Die Arbei­ten in die­sem Abschnitt wer­den in Abhän­gig­keit von der Wit­te­rung vor­aus­sicht­lich drei Mona­te dau­ern und die­nen der Sicher­stel­lung der Ver­sor­gung in die­sem Bereich.

Dar­auf fol­gend wer­den wird in der Stra­ße „Am Kreuz­stein“ mit dem Bau­ab­schnitt II begon­nen. Hier­für wird noch­mals eine geson­der­te Pres­se­infor­ma­ti­on erfolgen.

Wäh­rend der Bau­ar­bei­ten kann es zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen kom­men, Lie­fer- und Anlie­ger­ver­kehr ist ein­ge­schränkt mög­lich. Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer wer­den durch Beschil­de­run­gen auf die zu benut­zen­den Wege gelei­tet, die Stadt­wer­ke Kulm­bach bit­ten aber zusätz­lich um erhöh­te Auf­merk­sam­keit in den Baustellenbereichen.

Dar­über hin­aus kann es kurz­zei­ti­ge Unter­bre­chun­gen in der Was­ser­ver­sor­gung geben, die in aller Regel jedoch mind. 24 Std. vor­her ange­kün­digt werden.