Das Jah­res­pro­gramm mit ver­schie­den­sten Aus­flü­gen und Aktio­nen ist geplant… Jetzt feh­len nur noch neue Betreue­rIn­nen! Daher bie­tet der Kreis­ju­gend­ring Lich­ten­fels wie­der eine Schu­lung für Jugend­li­che und Erwach­se­ne an, die sich ger­ne ehren­amt­lich bei unse­ren Tages­aus­flü­gen enga­gie­ren möch­ten. Sie fin­det am Sams­tag den 09. April 2022 von 10.00–14.00 statt. Die­se wird erneut als Online-For­mat statt­fin­den. Ein­ge­la­den sind alle Inter­es­sier­ten ab 15 Jah­ren, die Lust auf span­nen­de Erfah­run­gen haben, Ver­ant­wor­tung über­neh­men möch­ten und Spaß an der Arbeit mit Kin­dern und Jugend­li­chen haben. Zur umfas­sen­den Vor­be­rei­tung wer­den neben dem Ablauf der Tages­fahr­ten hier­bei auch recht­li­che Grund­la­gen, Spiel­ideen und das Rol­len­ver­hal­ten von Betreue­rIn­nen geschult. Die Teil­neh­men­den kön­nen sich aktiv in die Gestal­tung der Jugend­ring-Aktio­nen ein­brin­gen und bei den Aus­flü­gen auch so eini­ges erleben.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen und der Anmel­de­link sind unter ww​.kjr​-lich​ten​fels​.de oder direkt beim Kreis­ju­gend­ring Lich­ten­fels, Köste­ner Str. 6, 96215 Lich­ten­fels, Tel.: 09571/940603, E‑Mail: service@​kjr-​lichtenfels.​de erhältlich.