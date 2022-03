„Büh­ne frei für das Leben! Ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment für gesell­schaft­li­ches Mit­ein­an­der durch Kunst und Kul­tur“. So lau­tet das Leit­the­ma des dies­jäh­ri­gen Bür­ger­prei­ses des Baye­ri­schen Landtags.

„Auch in die­sem Jahr wür­digt die baye­ri­sche Volks­ver­tre­tung mit die­ser Aus­zeich­nung her­aus­ra­gen­des ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment“, teilt CSU-Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gud­run Bren­del-Fischer mit und ermun­tert zur Bewer­bung. Es win­ken ins­ge­samt 50.000 Euro, eine Teil­aus­schüt­tung des Preis­gel­des bleibt vor­be­hal­ten. Die Bewer­bungs­frist läuft seit dem 14. März und endet am 1. Mai 2022. Die Ver­lei­hung des Bür­ger­prei­ses soll am 21.10.2022 tags­über im Baye­ri­schen Land­tag stattfinden.

Der Preis rich­tet sich im Wesent­li­chen an ehren­amt­li­che Initia­ti­ven und Pro­jek­te, die Men­schen über Thea­ter, Musik, Tanz oder bil­den­de Kunst zusam­men­brin­gen und dadurch einen Bei­trag zum Zusam­men­wach­sen der Gesell­schaft lei­sten. „Im Fokus der Aus­zeich­nung steht nicht die künst­le­ri­sche Qua­li­tät von Pro­jek­ten. Ent­schei­dend ist der Bei­trag für das gesell­schaft­li­che Mit­ein­an­der“, betont Bren­del-Fischer. Trotz der Coro­na-Pan­de­mie hät­ten vie­le kul­tur­lie­ben­de Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Mög­lich­kei­ten gefun­den, um ihre Ideen zu ver­wirk­li­chen oder Initia­ti­ven wie­der statt­fin­den zu las­sen. „So haben bei­spiels­wei­se man­che Chö­re oder Musi­ker digi­tal mit­ein­an­der geprobt und sogar Auf­füh­run­gen auf die­sem Weg ver­an­stal­tet oder von Fen­ster zu Fen­ster musi­ziert. Auch in mei­nem Stimm­kreis gab es sol­che Akti­vi­tä­ten und krea­ti­ven Lösun­gen“, erin­nert die Bay­reu­ther Politikerin.

Alle Infor­ma­tio­nen rund um die Bewer­bung ste­hen auf der Inter­net­sei­te www​.bue​r​ger​preis​-bay​ern​.de. Als Ansprech­part­ne­rin für Fra­gen steht Petra Thie­len im Baye­ri­schen Land­tag zur Ver­fü­gung. Sie ist tele­fo­nisch unter 089 4126–2685 oder per Mail an buergerpreis-​bayern2022@​bayern.​landtag.​de erreichbar.