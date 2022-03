Die Feu­er­weh­ren Her­pers­dorf und Forth wur­den am 17. März 2022 Vor­mit­tag zu einem PKW Brand alar­miert. Auf der Staats­stra­ße 2236 zwi­schen Maus­ge­sees und Her­pers­dorf brann­te kurz vor dem Her­pers­dor­fer Kreis­ver­kehr ein PKW in vol­ler Aus­deh­nung. Durch die Feu­er­wehr wur­de der PKW unter schwe­rem Atem­schutz abge­löscht, mit Wär­me­bild­ka­me­ra kon­trol­liert und aus­lau­fen­de Flüs­sig­kei­ten gebun­den. Nach­dem das Fahr­zeug abge­schleppt war wur­de die Stra­ße gerei­nigt. Nach den Auf­räum­ar­bei­ten war der Ein­satz gegen 10:45 Uhr beendet.