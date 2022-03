Ein jun­ger Mann aus Bay­reuth wur­de bei einer Aus­ein­an­der­set­zung am Sams­tag­abend in der Innen­stadt ver­letzt. Gegen 22.45 Uhr wur­de ein 24jähriger Bay­reu­ther, der mit drei Bekann­ten in der Maxi­mi­li­an­stra­ße in Bay­reuth unter­wegs war, aus einer Grup­pe Her­an­wach­sen­der her­aus grund­los ange­pö­belt. Wäh­rend der dar­auf­fol­gen­den Ran­ge­lei wur­de dem jun­gen Mann durch einen unbe­kann­ten Täter eine Fla­sche gegen den Kopf gewor­fen. Danach flüch­te­ten die Täter. Der Geschä­dig­te war durch den Fla­schen­wurf kurz­zei­tig bewusst­los, er erlitt eine Platz­wun­de und eine Gehirn­er­schüt­te­rung. Zeu­gen für den Vor­fall wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter der Ruf­num­mer 0921/5062130 zu melden.