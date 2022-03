In den Mona­ten Mai bis Juli 2022 füh­ren die Bam­ber­ger Grü­nen erst­mals nach einer lan­gen Coro­na-Pau­se wie­der ihr kom­mu­nal­po­li­ti­sches Men­to­ring-Pro­gramm durch. Wer dar­an teil­nimmt, kann inten­siv in alle Akti­ons­ebe­nen der Grü­nen auf der loka­len Ebe­ne hin­ein­schnup­pern. Ziel des Men­to­rings ist die Nach­wuchs­för­de­rung von Grü­nes Bam­berg auf kom­mu­na­ler Ebene.

Der Schwer­punkt liegt in der Beglei­tung der Stadt­rats­ar­beit, wo man zwi­schen den fünf Res­sorts Bauen/​Stadtentwicklung, Umwelt/​Klima/​Mobilität, Soziales/​Stadt­ge­sell­schaft, Kultur/​Bildung und Finanzen/​Wirtschaft wäh­len kann. Bei einem Besuch beim Zwei­ten Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp im Rat­haus wird man des­sen Arbeit näher ken­nen­ler­nen. Außer­dem bekom­men die Men­tees Ein­blick in die Par­tei­ar­beit des Grü­nen-Kreis­vor­stands, auch mit Blick auf die Ebe­nen Bezirk, Land und Bund. Unter dem Pro­gramm­punkt „Ein Tag im Leben einer Abge­ord­ne­ten“ schließ­lich kann man die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Lisa Badum und die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Ursu­la Sowa jeweils an einem Tag bei Wahl­krei­s­ter­mi­nen beglei­ten und mit den bei­den Poli­ti­ke­rin­nen über ihren poli­ti­schen All­tag ins Gespräch kom­men. Bei zeit­li­cher Ver­füg­bar­keit ist auch die Teil­nah­me an Abge­ord­ne­ten­rei­sen nach Ber­lin und Mün­chen möglich.

Für eine Fort­bil­dung mit kom­mu­nal­po­li­ti­schem Schwer­punkt stellt Grü­nes Bam­berg ein Bil­dungs­bud­get von 50 Euro pro Men­tee zur Ver­fü­gung. Auf­grund der Fül­le der Ange­bo­te ist das Drei-Monats-Pro­gramm ter­min­lich fest durch­ge­tak­tet und erfor­dert eine gewis­se Fle­xi­bi­li­tät bei den Bewerber:innen, ins­be­son­de­re auch am Abend. Vor­aus­set­zung ist Inter­es­se und Zuge­wandt­heit zu grü­ner Poli­tik. Bewer­ben kann man sich über ein For­mu­lar, das zum Down­load unter www​.grue​nes​-bam​berg​.de bereit steht (direk­ter Link: https://​www​.grue​nes​-bam​berg​.de/​m​e​n​t​o​r​i​n​g​/​2​0​2​2​/​0​3​/​17/). Rück­fra­gen sind mög­lich an fraktion@​gruenes-​bamberg.​de oder unter Tel. 0951–23777. Bewer­bungs­schluss ist der 14. April 2022.