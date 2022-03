In der 12. Kalen­der­wo­che 2022 fin­det am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lung in Straf­sa­chen statt: Das Straf­ver­fah­ren gegen die 54-jäh­ri­ge S. wegen Mor­des am 21.03.2022, 10:30 Uhr vor der 2. Straf­kam­mer als Schwur­ge­richt (Az. 26 Ks 1107 Js 10873/21).

Der Ange­klag­ten liegt zur Last, Mit­te Juli 2021 im Land­kreis Forch­heim den geschie­de­nen Ehe­mann ihrer Toch­ter unver­mit­telt und für die­sen völ­lig über­ra­schend mit einem Jagd­mes­ser mit einer Klin­gen­län­ge von ca. 13 cm ange­grif­fen und ihm zunächst eine Stich­ver­let­zung im Ober­kör­per zuge­fügt zu haben, um ihn zu töten, als die­ser bei sei­ner geschie­de­nen Ehe­frau geklin­gelt hat­te, um erst­mals mit der gemein­sa­men Toch­ter zwei Stun­den unbe­glei­te­ten Umgang zu pfle­gen. Nach­dem der Geschä­dig­te zunächst geflüch­tet sein soll, soll die Ange­klag­te ihm gefolgt sein und ihm auf einer Kreu­zung der Haupt­stra­ße meh­re­re wuch­ti­ge Sti­che von hin­ten gegen den Kör­per ver­setzt haben.

Ins­ge­samt soll die Ange­klag­te dem Geschä­dig­ten zehn Stich­ver­let­zun­gen am Hals, am Rupf und an den obe­ren Extre­mi­tä­ten bei­gebracht haben.

Erst durch das Ein­grei­fen von meh­re­ren Zeu­gen soll die Ange­klag­te gestoppt wor­den sein.

Der Geschä­dig­te ver­starb noch am Tat­ort im Rettungswagen.

Fort­set­zungs­ter­mi­ne: 23.03., 24.03., 25.03., 28.03., 29.03., 30.03., 07.04.2022, jeweils 09:00 Uhr

Bezüg­lich son­sti­ger Fort­set­zungs­ter­mi­ne von bereits frü­her begon­ne­nen erst­in­stanz­li­chen Straf­ver­fah­ren vor dem Land­ge­richt Bam­berg wird auf die frü­he­ren Mit­tei­lun­gen verwiesen.

Orga­ni­sa­to­ri­scher Hin­weis: Der­zeit fin­den auf­grund der „Coro­na-Kri­se“ stren­ge Ein­gangs­kon­trol­len statt. Bei Betre­ten des Gerichts­ge­bäu­des ist eine Selbst­aus­kunft zu COVID- 19 auszufüllen.

Das Selbst­aus­kunfts­form­blatt fin­det sich unter fol­gen­dem Link: https://​www​.justiz​.bay​ern​.de/​g​e​r​i​c​h​t​e​-​u​n​d​b​e​h​o​e​r​d​e​n​/​o​b​e​r​l​a​n​d​e​s​g​e​r​i​c​h​t​e​/​b​a​m​b​e​rg/

Aus Zeit­er­spar­nis­grün­den kann die­ses im Vor­feld schon aus­ge­druckt, aus­ge­füllt und mit­ge­bracht werden.