Geflüch­te­te Men­schen konn­ten bereits in ande­re Woh­nun­gen und Unter­künf­te im Land­kreis ver­bracht werden

Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch sind 54 geflüch­te­te Men­schen, dar­un­ter meh­re­re Kin­der, in der Not­un­ter­kunft an der Berufs­schu­le Lich­ten­fels erst­mals auf­ge­nom­men wor­den. Wie das Rote Kreuz Lich­ten­fels als Betrieb­s­trä­ger für die Not­un­ter­kunft in einer Medi­en­in­for­ma­ti­on aus­führ­te, konn­ten bis Frei­tag­abend auf Ver­an­las­sung des Land­rats­am­tes Lich­ten­fels die Men­schen vom BRK-Fahr­dienst nun in ande­re Woh­nun­gen und Unter­künf­te im Land­kreis ver­bracht wer­den. Dar­un­ter ist auch die Fran­ken-Aka­de­mie, die für rund 25 Men­schen eine Obhut in der näch­sten Zeit bie­te. Nach den Wor­ten von BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Petrak hat­ten die Men­schen in der Turn­hal­le einen Auf­ent­halt ohne Komplikationen.

Es waren vie­le ehren­amt­li­che Kräf­te durch die Koor­di­na­ti­on von Stell­ver­tre­ten­den Kreis­be­reit­schafts­lei­ter Timo Her­weg im Ein­satz, die zusam­men mit dem Lei­ter der sozia­len Dien­ste Frank Gerst­ner für einen rei­bungs­lo­sen Ablauf in der Ver­pfle­gung, Ver­sor­gung und Betreu­ung sorg­ten. Frank Gerst­ner ver­ant­wor­tet der­zeit die Ver­ste­ti­gung des Flücht­lings-Kon­zepts des BRK.

Die Rotkreuzhelfer*innen, die für die Kin­der und Erwach­se­nen zur Ver­fü­gung stan­den, berich­te­ten von einem har­mo­ni­schen Mit­ein­an­der. Obwohl in einer sol­chen Kri­se bei vie­len Ange­le­gen­hei­ten impro­vi­siert wer­den müs­se, habe das BRK-Hel­fer­team kei­ne Schwie­rig­kei­ten gehabt, unkom­pli­ziert für die All­tags­an­ge­le­gen­hei­ten Lösun­gen zu fin­den. Bei­spiels­wei­se war für ein Kind ein Kühl­schrank not­wen­dig, da es auf­grund von Lebens­mit­te­l­un­ver­träg­lich­kei­ten an der All­ge­mein­ver­pfle­gung nicht teil­neh­men konn­te und geson­der­te Lebens­mit­tel vor­rä­tig gehal­ten wer­den mussten.

„Trotz des furcht­ba­ren Hin­ter­grun­des war die Betreu­ung durch die Rot­kreuz-Akti­ven für die geflüch­te­ten Men­schen bis­her eine Freu­de“ so die Stell­ver­tre­ten­de BRK-Vor­sit­zen­de Rose­ma­rie Göh­ring. Gro­ße Dank­bar­keit habe man erfah­ren kön­nen. Auf­grund der erfreu­li­chen Unter­stüt­zung aus der Bevöl­ke­rung konn­te die per­sön­li­che Aus­stat­tung aller Geflüch­te­ten ver­bes­sert wer­den, wie bei­spiels­wei­se durch Hygie­ne­sets, Klei­dungs­stücke oder Rei­se­ta­schen. Schon Tage vor der Ankunft wur­den Hilfs­pa­ke­te von vie­len flei­ßi­gen ehren­amt­li­chen Hän­den – so Rose­ma­rie Göh­ring – zusammengestellt.

Für die Kin­der wur­de ein eige­ner Spiel­be­reich mit dem Namen „Kin­der­land“ ein­ge­rich­tet. Die ehren­amt­li­che Hel­fe­rin und Erzie­he­rin Andrea Schul­ze war denn auch erfreut, wie die Kin­der die­sen Spiel­be­reich mit Begei­ste­rung ange­nom­men haben. „Das Kin­der­la­chen ist in die­ser schwie­ri­gen Zeit ein beson­de­res Zei­chen für den Lebens­mut. Lachen­de Gesich­ter tut allen Betei­lig­ten gut und ist ein schö­ner Lohn für den Ein­satz!“ wie Rose­ma­rie Göh­ring wört­lich wei­ter ausführte.

In die­sem Zusam­men­hang hob Tho­mas Petrak die Zusam­men­ar­beit mit den Land­rats­amts-Ver­ant­wort­li­chen, aber auch mit den ande­ren Wohl­fahrts­ver­bän­den und Insti­tu­tio­nen her­vor. Vie­les gelän­ge unbü­ro­kra­tisch. In Zei­ten vie­ler Vor­schrif­ten sei das nicht immer selbst­ver­ständ­lich. Die Hil­fe gehe wei­ter. Die Not­un­ter­kunft sei für die Ankunft wei­te­rer Geflüch­te­ter wie­der aufnahmebereit.