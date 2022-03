Ver­kom­pli­zier­te Lie­fer­ket­ten, stei­gen­de Prei­se und zu erwar­ten­de Roh­stoff­knapp­heit sor­gen aktu­ell dafür, dass Whisk(e)y zu einer ech­ten Kost­bar­keit gewor­den ist. Bei der Whisk(e)y‑Messe Nürn­berg THE VIL­LA­GE gibt es am 2. und 3. April (Pre-Ope­ning am 1. April) mit über 2.800 ver­schie­de­nen Whisk(e)ys aus 18 Län­dern Deutsch­lands größ­te Whisk(e)yAuswahl in die­sem Jahr.

Die Whisk(e)y‑Messe Nürn­berg prä­sen­tiert eine brei­te Aus­wahl an Whisk(e)ys in den unter­schied­lich­sten Geschmacks­nu­an­cen sowie in allen Alters­klas­sen und Preis­ka­te­go­rien. Über 120 Aus­stel­ler, dar­un­ter Impor­teu­re, Destil­le­rien sowie Anbie­ter kor­re­spon­die­ren­der Pro­duk­te, brin­gen alles was die Whisk(e)y‑Familie bewegt nach Nürn­berg. Für die näch­sten Wochen und Mona­te wer­den star­ke Preis­stei­ge­run­gen erwar­tet, des­we­gen bie­tet THE VIL­LA­GE die ein­ma­li­ge Chan­ce, Whisk(e)ys zu erschwing­li­chen Prei­sen zu erwerben.

Neben den Whisk(e)ys bekann­ter Bren­ne­rei­en prä­sen­tie­ren auch klei­ne, neue und bis­her unbe­kann­te Destil­le­rien ihre Angebote.

Eini­ge Son­der­ab­fül­lun­gen sind deutsch­land­weit exklu­siv nur bei THE VIL­LA­GE erhält­lich. Auch in die­sem Jahr gibt es wie­der eine limi­tier­te THE VIL­LA­GE Spe­cial Edi­ti­on, eine Pre­mi­um Edi­ti­on sowie eine Fran­co­ni­an Edi­ti­on. Neben der gro­ßen Whisk(e)yAuswahl gibt es ver­schie­de­ne kor­re­spon­die­ren­de Pro­duk­te und Köstlichkeiten.

Exper­ten­wis­sen in Basic-Semi­na­ren und Master Clas­ses Die Basic-Semi­na­re ver­mit­teln Grund­kennt­nis­se und geben Ein­blicke in die Welt des Whisk(e)ys. In den 25 Master Classes2 stel­len Impor­teu­re und Malt Ambassa­dors Spe­zi­al­ab­fül­lun­gen, Limi­ted Edi­ti­ons und Rari­tä­ten vor.

THE VIL­LA­GE beson­de­res Ambi­en­te und Treff­punkt der Szene

Die Whisk(e)y‑Messe THE VIL­LA­GE fand zuletzt im Früh­jahr 2020 statt und hat sich seit der Grün­dung vor zehn Jah­ren zum euro­pa­wei­ten Treff­punkt der Sze­ne ent­wickelt. Das ein­zig­ar­ti­ge Flair der Mes­se lebt von dem viel­fäl­ti­gen Ange­bot, den per­sön­li­chen Begeg­nun­gen und den bekann­ten Per­sön­lich­kei­ten der Whisk(e)ySzene, die bei THE VIL­LA­GE ger­ne mit dabei sind. Die Live-Musik bringt die rich­ti­ge Stim­mung auf THE VIL­LA­GE und das Ange­bot an Life­style-Arti­keln, schot­ti­scher Mode und hand­ge­mach­ten Pro­duk­ten sorgt dafür, dass einem stil­vol­len Tasting nichts im Wege steht. Im Frei­ge­län­de bie­ten ver­schie­de­ne Food-Trucks ihre Street­food-Krea­tio­nen an und der gro­ße Gastro-Bereich bringt mit Hag­gis und Irish Stew den Geschmack der Inseln nach Nürnberg.

Neue The­men­wel­ten bei THE VILLAGE

„From field to bot­t­le“ zeigt den Ent­ste­hungs­pro­zess des Whisk(e)ys: Eine Mäl­ze­rei stellt die Ger­ste in den Vor­der­grund, dar­über hin­aus ist eine ech­te Brenn­bla­se zu sehen und Fass­ma­cher zei­gen die Bedeu­tung der rich­ti­gen Lage­rung. Der neue Ange­bots­be­reich „Meat & Fire“ prä­sen­tiert Grills, Smo­ker und Öfen sowie das pas­sen­de Zube­hör, damit das per­fek­te BBQ mit kor­re­spon­die­ren­den Whisk(e)ys auch zu Hau­se gelingt. Beim „Hand­ge­macht-Markt­platz“ fin­den die Besu­cher schot­ti­sche Beklei­dung aus Tweed und Kilts sowie hand­ge­fer­tig­te Mes­ser, Bret­ter und Glä­ser von einem Glas­blä­ser, auf Wunsch mit indi­vi­du­el­ler Gra­vur. Hand­ge­mach­te Möbel aus Fäs­sern wer­den eben­falls bei THE VIL­LA­GE prä­sen­tiert. Mit Rug­by und Darts kom­men zwei stil­ech­te Sport­ver­ei­ne auf die Mes­se und stel­len sich und ihren Sport den Besu­chern vor.

R(h)um-Messe Nürn­berg PUE­BLO DEL RON

Par­al­lel zu THE VIL­LA­GE fin­det die R(h)um-Messe Nürn­berg PUE­BLO DEL RON statt. Dort zei­gen 25 Aus­stel­ler die unter­schied­lich­sten Nuan­cen und Kom­bi­na­ti­ons­mög­lich­kei­ten von R(h)um. Beim PUE­BLO DEL RON ste­hen hoch­wer­ti­ge R(h)umSorten, Rari­tä­ten und limi­tier­te Abfül­lun­gen im Pro­gramm sowie kom­bi­nier­te Rum-Drinks. Im Außen­be­reich der Mes­se ist die VIL­LI­GER-Zigar­ren­lounge zu fin­den und ein ech­ter Zigar­ren­dre­her zeigt live die Hand­werks­kunst, die hin­ter der fer­ti­gen Zigar­re steht.3 Neu­er Ange­bots­be­reich: LA BODE­GA Sher­ry- oder Port­fäs­ser sind für die Whisk(e)y‑Reifung sehr beliebt und teil­wei­se schwer zu bekom­men. Erst­mals sind bei THE VIL­LA­GE unter dem Mot­to LA BODE­GA Sher­ry-Pro­du­zen­ten mit dabei.

Unter­stüt­zung für Nürn­bergs Part­ner­stadt Charkiw

THE VIL­LA­GE-Pro­jekt­lei­ter Ste­phan Dovern möch­te auch im Rah­men der Whisk(e)y‑Messe ein Zei­chen set­zen: „Die aktu­el­len Gescheh­nis­se in der Ukrai­ne und vor allem in Nürn­bergs Part­ner­stadt Char­kiw sor­gen für Betrof­fen­heit. Und natür­lich kön­nen wir bei THE VIL­LA­GE nur einen klei­nen Bei­trag lei­sten, um den Men­schen, die vom Krieg betrof­fen sind, zu hel­fen. Den­noch möch­ten wir die­se Chan­ce nicht ver­ge­ben. Des­we­gen gibt es zu THE VIL­LA­GE eine Ver­lo­sungs­ak­ti­on. Jeder, der ein Los kauft, nimmt an der gro­ßen Whisk(e)y‑Verlosung teil.“ Zu gewin­nen gibt es Rari­tä­ten, Beson­der­hei­ten oder „ein­fach gute Trop­fen“, die von den Aus­stel­lern der Whisk(e)y‑Messe zur Ver­fü­gung gestellt wer­den. Der Erlös vom Ver­kauf der Lose wird zu 100 Pro­zent an den „Part­ner­schafts­ver­ein Char­kiw-Nürn­berg“ gespen­det, der im Foy­er der Whisk(e)y‑Messe mit einem Stand ver­tre­ten ist.

Infor­ma­tio­nen rund um einen ent­spann­ten Mes­se­be­such sind immer aktu­ell unter www​.whis​key​-mes​se​.de zu fin­den. In die­sem Jahr läuft die Whisk(e)y‑Messe als eigen­stän­di­ge Ver­an­stal­tung und fin­det nicht par­al­lel zur Frei­zeit Mes­se statt. Der Zugang zur Whisk(e)y‑Messe Nürn­berg ist erst ab 18 Jah­ren und mit einem gül­ti­gen 2G-Nach­weis gestattet.