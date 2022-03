Die Stadt betei­ligt sich auch in die­sem Jahr wie­der an der Akti­on „WWF Earth Hour“. Am Sams­tag, 26. März, wird welt­weit in tau­sen­den Städ­ten um 20.30 Uhr die Beleuch­tung bekann­ter Gebäu­de und Sehens­wür­dig­kei­ten für eine Stun­de abge­schal­tet. In Bay­reuth aller­dings bleibt das Licht nicht nur für eine Stun­de, son­dern die gan­ze Nacht aus. Fol­gen­de Sehens­wür­dig­kei­ten wer­den am 26. März, ab 20.30 Uhr, nicht mehr ange­strahlt: das Fest­spiel­haus, das Mark­gräf­li­che Opern­haus, die Stadt­kir­che und die Schloss­kir­che, die Gon­tard­häu­ser ober­halb der Schloss­ter­ras­sen und das Alte Schloss.

Mit der Akti­on soll ver­deut­licht wer­den, dass es für einen erfolg­rei­chen Umwelt- und Kli­ma­schutz auf den Bei­trag jedes Ein­zel­nen ankommt. In Deutsch­land ruft der World Wide Fund for Natu­re (WWF), eine der größ­ten inter­na­tio­na­len Natur­schutz­or­ga­ni­sa­tio­nen, zur Teil­nah­me auf. Die Städ­te spie­len im Rah­men der Kam­pa­gne eine beson­de­re Rol­le, sie gehö­ren zu den wich­tig­sten Unter­stüt­zern der Earth Hour. Rund um den Glo­bus wird am 26. März für eine Stun­de die Beleuch­tung bekann­ter Sehens­wür­dig­kei­ten aus­ge­schal­tet. Und auch Mil­lio­nen Men­schen wer­den zu Hau­se für 60 Minu­ten das Licht ausschalten.

Die Earth Hour, an der sich Bay­reuth bereits zum neun­ten Mal in Fol­ge betei­ligt, fin­det in mehr als 190 Län­dern und über 7.000 Städ­ten statt. Auch in Deutsch­land steigt die Zahl der teil­neh­men­den Städ­te. Wer die Akti­on unter­stüt­zen möch­te, soll­te am 26. März bei sich zu Hau­se eben­falls ab 20.30 Uhr für eine Stun­de das Licht ausschalten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt’s im Inter­net unter www​.wwf​.de/​e​a​r​t​h​h​o​ur/.