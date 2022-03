The­men: Ukrai­ne, Ener­gie­ver­sor­gung und Ent­schei­dun­gen zu Corona

„Bay­ern hilft, zeigt Hal­tung und gibt Hoffnung“

Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder, MdL, hat am 15. März 2022 im Baye­ri­schen Land­tag eine Regie­rungs­er­klä­rung zur aktu­el­len Lage ange­sichts des Krie­ges in der Ukrai­ne, zur Ener­gie­ver­sor­gung und den Ent­schei­dun­gen zu Coro­na gehal­ten. Dr. Söder: „Die gro­ße Hil­fe in die­ser Kri­se ist beein­druckend. Als Mini­ster­prä­si­dent bin ich stolz und dank­bar, dass Bay­ern hilft, wie Bay­ern hilft. Bay­ern zeigt ein gro­ßes Herz. Es gilt jetzt durch­zu­hal­ten, es gilt stand­zu­hal­ten und es gilt zusam­men­zu­hal­ten. Das ist das Gebot der Stunde.“