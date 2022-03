Spa­zie­ren gehen und Musik genießen

Am Sonn­tag, 03. April 2022 von 15.30 – 17.00 Uhr laden wir Sie ALLE herz­lich zum Klang­blu­men­weg 2.0 ein: Spa­zie­ren Sie auf Feld­we­gen in Neun­kir­che­ner, Gro­ßenbu­cher und Hetz­le­ser Flur und genie­ßen im Vor­über­ge­hen die „Klang­blu­men“ der Jugend – und Trach­ten­ka­pel­le (JTK). Die „Klang­blu­men“ sind Musi­ke­rin­nen und Musi­ker der JTK, die in unter­schied­lich­sten For­ma­tio­nen für Sie am Weges­rand aufspielen.

Der Weg kann über­all begon­nen wer­den und es ist genau­so gut mög­lich, nur eine Sta­ti­on zu besu­chen – ganz wie es Ihnen beliebt.

Aus gege­be­nem Anlass wei­sen wir dar­auf hin, dass die gel­ten­den Hygie­ne­re­geln zwin­gend zu beach­ten sind und der Min­dest­ab­stand von 1,5m ein­zu­hal­ten ist!

Wir freu­en uns auf Ihr Kom­men! Wir musi­zie­ren mit Herz, Freu­de und Abstand für Sie.

Bei schlech­tem Wet­ter fin­det der Klang­blu­men­weg ersatz­wei­se am Mon­tag, 18. April 2022 von 15.30 – 17.00 Uhr statt.