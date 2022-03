Noch unge­schla­gen sind die Eggols­hei­mer Tisch­ten­nis­her­ren in der Rück­run­de der Ober­li­ga Bay­ern und dür­fen sich daher noch Hoff­nun­gen für die Teil­nah­me an der Auf­stiegs­re­le­ga­ti­on zur Regio­nal­li­ga Süd machen . Vor­aus­set­zung ist aller­dings ein Sieg gegen den Tabel­len­zwei­ten aus Regenst­auf, der am Sams­tag ab 14 Uhr in der Egger­bach­hal­le zu Gast ist. Das Hin­spiel gewan­nen die Opfer­pfäl­zer denk­bar knapp mit 6:4. Erst­mals in die­ser Run­de sind wie­der Zuschau­er unter der 3G Rege­lung zugelassen.