In der Bind­la­cher Stra­ße fin­den auf der Auto­bahn­brücke am Diens­tag, 22. März, Repa­ra­tur­ar­bei­ten statt. Des­halb wird eine Ein­bahn­re­ge­lung in Rich­tung Wei­her­stra­ße ein­ge­rich­tet. Die Umlei­tung ist aus­ge­schil­dert und führt über Bindlach.