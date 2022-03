Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg: Die Uni­ver­si­tät Bam­berg öff­net ihre Türen für inter­es­sier­te Mädels

Was macht ein sozia­ler Robo­ter? Wie kann die­ser Men­schen hel­fen? Dund wei­te­re Fra­gen sol­len beim Girls‘ Day 2022 beant­wor­tet wer­den. An dem bun­des­wei­ten Mäd­chen­ak­ti­ons­tag öff­net die Fakul­tät Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Ange­wand­te Infor­ma­tik (WIAI) der Uni­ver­si­tät Bam­berg ihre Pfor­ten für Schü­le­rin­nen ab der 8. Jahr­gangs­stu­fe. Durch Work­shops und Mini-Vor­le­sun­gen kön­nen Mäd­chen die The­men- und Berufs­welt der Infor­ma­tik ken­nen­ler­nen. In die­sem Jahr fin­det der Girls‘ Day am Don­ners­tag, den 28. April 2022, von 9:00 bis 15:00 Uhr im ERBA-Gebäu­de der Uni­ver­si­tät, An der Webe­rei 5, statt.

Im Kurz­vor­trag „Wie kann Infor­ma­tik Men­schen hel­fen?“ gibt die Infor­ma­ti­ke­rin Tee­na Hassan Ein­blicke ins The­ma „Nutz­bar­keit von infor­ma­ti­schen Anwen­dun­gen für den Men­schen“. Sie erzählt außerdem

über ihr Infor­ma­tik­stu­di­um sowie ihre Arbeit als Soft­ware­in­ge­nieu­rin und Wis­sen­schaft­le­rin. Momen­tan ent­wickelt sie in einem For­schungs­team einen sozia­len Robo­ter namens „VIVA“, der durch lebens­na­he und sym­pa­thi­sche Inter­ak­ti­on Ver­trau­en bei Nut­ze­rin­nen und Nut­zern schafft. Das Pro­jekt wird vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bil­dung und For­schung gefördert.

Die Teil­neh­me­rin­nen kön­nen am Girls‘ Day auch einen von zwei Work­shops bele­gen: Einer heißt „E‑Recruiting: ein wirt­schafts­in­for­ma­ti­scher Blick auf For­men der Bewer­bung“. Dar­in durch­lau­fen die Schü­le­rin­nen einen Online-Test, um für sie pas­sen­de Aus­bil­dungs­be­ru­fe zu fin­den. Im Work­shop „The Sudo­ku Chal­len­ge“ brin­gen die Teil­neh­me­rin­nen einem Com­pu­ter bei, Logi­k­rät­sel zu lösen. Außer­dem stel­len Stu­den­tin­nen von der Fakul­tät WIAI den Mäd­chen infor­ma­ti­sche Stu­di­en­gän­ge der Uni­ver­si­tät Bam­berg vor.

Die WIAI bie­tet den Girls‘ Day seit 2006 jähr­lich an. Die Anmel­dung zu den Work­shops ist kosten­frei und bis zum 20. April 2022 möglich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: https://​nach​wuchs​.wiai​.uni​-bam​berg​.de/​g​i​r​l​s​day