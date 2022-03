Drei Dut­zend ukrai­ni­sche Flücht­lin­ge kom­men im Wohn­heim der GKG in Wals­dorf unter

Der Land­kreis Bam­berg hat am Don­ners­tag­nach­mit­tag die zwei­te Grup­pe ukrai­ni­scher Flücht­lin­ge, die von der Regie­rung von Ober­fran­ken zuge­wie­sen wur­de, im Wohn­heim der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses (GKG) unter­ge­bracht. „Wir wer­den alles tun, damit Sie sich unter die­sen schreck­li­chen Bedin­gun­gen in ihrer Hei­mat so gut es geht hier bei uns wohl füh­len kön­nen“, begrüß­te Land­rat Johann Kalb die Schutz Suchenden.

Schon am Frei­tag hat­te der Land­kreis Bam­berg rund drei Dut­zend Flücht­lin­ge von der Auf­nah­me­ein­rich­tung für Ober­fran­ken über­nom­men und in Woh­nun­gen unter­ge­bracht. Ins­ge­samt sind nun rund 250 Flücht­lin­ge aus der Ukrai­ne im Land­kreis regi­striert. Zwei Drit­te hier­von sin in Eigen­in­itia­ti­ve ange­reist und bei Bekann­ten oder Ver­wand­ten untergekommen.

Nach Zutei­lung die­ser Grup­pe ver­fügt der Land­kreis noch über rund fünf Dut­zend Plät­ze in zen­tra­len Ein­rich­tun­gen. „Weil wir auch damit rech­nen müs­sen, dass wir kurz­fri­stig eine grö­ße­re Zahl an Flücht­lin­gen auf­neh­men müs­sen, haben wir zunächst die Not­un­ter­kunft in Ste­gau­rach für 180 Per­so­nen ein­ge­rich­tet“, so Land­rat Johann Kalb. Wei­te­re Not­un­ter­künf­te sind in Vor­be­rei­tung. Sofern die­se bei grö­ße­ren Flücht­lings­zu­tei­lun­gen in Anspruch genom­men wer­den müs­sen, ist von dort aus eine zeit­na­he Ver­tei­lung der Schutz Suchen­den in indi­vi­du­el­le Wohn­si­tua­tio­nen vor­ge­se­hen. Eini­ge Hun­dert mit­tel- und lang­fri­sti­ge Wohn­mög­lich­kei­ten wur­den dem Land­kreis von Pri­vat­per­so­nen über die Home­page des Land­krei­ses gemel­det (www​.land​kreis​-bam​berg​.de).

Erneut ruft der Land­kreis dazu auf, dass pri­va­te Gast­ge­ber ihre ukrai­ni­schen Gäste bit­ten, sich zu regi­strie­ren (ukraine@​lra-​ba.​bayern.​de) . Nur so ist es mög­lich, die Unter­stüt­zung, die von Plät­zen in Kitas und Schu­len über Klei­dung bis hin zu Geld­lei­stun­gen reicht, zu organisieren.