14.000 Euro für Auto des gespendet

Die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG hat 14.000 Euro an den Kun­reu­ther Bür­ger­ver­ein „Hier lässt’s sich leben e. V.“ gespen­det. Der Ver­ein hat die groß­zü­gi­ge Finanz­sprit­ze genutzt, um einen Dacia Spring Com­fort für das Pro­jekt „All­tags­be­glei­ter“ anzu­schaf­fen. Das Fahr­zeug wird u. a. für Besuchs­dien­ste, Unter­stüt­zung beim Ein­kauf und Fahr­dien­ste genutzt, die der Ver­ein mit sei­nem Pro­jekt „All­tags­be­glei­ter“ für Senio­ren in Kun­reuth, Ermreus, Regens­berg und Wein­garts sowie in der Gemein­de Igen­s­dorf anbietet.

Mit ihren viel­sei­ti­gen Dienst­lei­stun­gen unter­stützt ein enga­gier­tes, vor allem ehren­amt­li­ches, Team älte­re Men­schen im Gemein­de­ge­biet in ihrem All­tag. Sie wol­len ihren Wunsch erfül­len, den drit­ten Lebens­ab­schnitt mög­lichst selb­stän­dig in der eige­nen Woh­nung und dem ver­trau­ten sozia­len Umfeld zu verbringen.

Genos­sen­schaft­li­che Idee der gemein­sa­men Hil­fe in die Tat umgesetzt

Rai­ner Lang, stell­ver­tre­ten­der Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG freut sich zusam­men mit Mat­thi­as Fischer aus der Kun­reu­ther Filia­le, das Pro­jekt wei­ter ins Rol­len zu brin­gen. „Die Initia­ti­ve ‚All­tags­be­glei­tung‘ ist ein gutes Bei­spiel für gemein­schaft­li­ches Den­ken und Han­deln. Es passt genau zu unse­rer genos­sen­schaft­li­chen Phi­lo­so­phie ‚Was einer allei­ne nicht schafft, das schaf­fen vie­le gemein­sam‘“ betont Lang bei der Vor­stel­lung des neu­en Fahr­zeugs. Durch sei­nen Elek­tro­an­trieb ist der Dacia Spring Com­fort auch umwelt­freund­lich und unab­hän­gig von Sprit unter­wegs. Lang über­gab dabei einen sym­bo­li­schen Scheck an Land­rat Dr. Her­mann Ulm, Ernst Stri­an, erster Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Kun­reuth und Edmund Ulm, erster Bür­ger­mei­ster des Mark­tes Igen­s­dorf sowie die Projektverantwortlichen.

Pfle­ge­kraft und ehren­amt­li­che All­tags­hel­fer sind jetzt mobil

„Dank des von der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG finan­zier­ten Fahr­zeugs sind die hier­für künf­tig vom Ver­ein fest ange­stell­te Pfle­ge­fach­kraft und Koor­di­na­to­rin Car­men Sör­gel und die ehren­amt­li­chen All­tags­hel­fer des Ver­eins jetzt mobil für ihre Ein­sät­ze“, freut sich Horst Fran­ke, 1. Vor­sit­zen­der des Trä­ger­ver­eins zusam­men mit der Pro­jekt-Initia­to­rin Irm­gard Gin­zel aus Igen­s­dorf, Edel­traud Rös­ner, der Senio­ren­be­auf­trag­ten des Mark­tes Igen­s­dorf und Jür­gen Ber­nad, Pro­jekt­ma­na­ger aus Kunreuth.