Das Pro­jekt „UBT Healt­hy Edu­ca­ti­on“ hat es sich zur Auf­ga­be gemacht, das Gesund­heits­be­wusst­sein, Gesund­heits­res­sour­cen und Gesund­heits­po­ten­zia­le von Stu­die­ren­den zu fördern.

Wie geht es Stu­die­ren­den in Bay­reuth? Wel­che Rol­le spielt Gesund­heit für Stu­die­ren­de in deren All­tag? Wie wir­ken sich coro­nabe­ding­te Ver­än­de­run­gen auf das Wohl­be­fin­den der Stu­die­ren­den aus? Die­sen Fra­gen geht das Pro­jekt­team von „UBT Healt­hy Edu­ca­ti­on“ nach und will damit das Gesund­heits­be­wusst­sein und die Gesund­heits­kom­pe­ten­zen der Stu­die­ren­den ver­bes­sern. Das The­ma ganz­heit­li­che Gesund­heit wird damit Stu­die­ren­den näher­ge­bracht und lei­stet einen Teil zum uni­ver­si­tä­ren Bildungsauftrag.

Seit 2017 arbei­tet die Uni­ver­si­tät Bay­reuth ver­stärkt dar­an, das Gesund­heits­be­wusst­sein von Stu­die­ren­den zu för­dern und unter­stützt sie dabei durch unter­schied­li­che Kon­zep­te. Dabei han­delt es sich um gesund­heits­för­dern­de Ange­bo­te, die in die Hand­lungs­fel­der „Bewe­gung“, „Ernäh­rung“ und „Psy­chi­sche Gesund­heit“ unter­glie­dert sind. Für ein nach­hal­ti­ges und ganz­heit­li­ches Stu­den­ti­sches Gesund­heits­ma­nage­ment (SGM) ist eine syste­ma­ti­sche Kon­zep­ti­on erfor­der­lich. Die­se wird nun gemein­sam mit der AOK Bay­ern in dem Pro­jekt „UBT Healt­hy Edu­ca­ti­on“ erar­bei­tet. Bereits seit 2020 koope­riert die Uni­ver­si­tät Bay­reuth mit der AOK Bay­ern, um noch mehr Gesund­heits­kom­pe­tenz zu schaffen.

„Unse­re Stu­die­ren­den kom­men mit den unter­schied­lich­sten Vor­aus­set­zun­gen nach Bay­reuth. Damit wir die Gesund­heit best­mög­lich för­dern kön­nen, nut­zen wir sowohl bewähr­te als auch inno­va­ti­ve Metho­den, um die Stu­die­ren­den und ihren Bedarf ken­nen­zu­ler­nen und im Aus­tausch mit ihnen das Ange­bot anzu­pas­sen“, sagt Dr. Phil­ipp Laem­mert, der das Pro­jekt als Gesund­heits­ko­or­di­na­tor der Uni­ver­si­tät Bay­reuth betreut. Beson­ders die Aus­wir­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie sol­len hier­bei in die Gesund­heits­för­de­rung ein­ge­bun­den werden.

Die AOK Bay­ern unter­stützt das Vor­ha­ben der Uni­ver­si­tät Bay­reuth von 2022 bis 2024 finan­zi­ell. „Gesund­heit dort zu för­dern, wo Men­schen woh­nen, arbei­ten und leben, das ist das Ziel der AOK Bay­ern“, sagt Mar­ko Ahrens, Fach­be­reichs­lei­ter Mar­ke­ting und Gesund­heits­för­de­rung bei der AOK-Direk­ti­on Bay­reuth-Kulm­bach. „Mit der finan­zi­el­len Pro­jekt­för­de­rung ‚Gesund Stu­die­ren‘ unter­stüt­zen wir Hoch­schu­len dabei ein nach­hal­ti­ges Gesund­heits­ma­nage­ment zu eta­blie­ren. Effek­ti­ve Maß­nah­men zur Gesund­heits­för­de­rung der Stu­die­ren­den, die indi­vi­du­ell und bedarfs­ge­recht ent­wickelt wer­den, kön­nen dann auch dau­er­haft durch­ge­führt werden.“

Die AOK Bay­ern stellt neben den finan­zi­el­len Mit­teln auch ihr Know-How im Bereich der Gesund­heits­för­de­rung zur Ver­fü­gung. Dazu zäh­len zum Bei­spiel die Bera­tungs­an­ge­bo­te der AOK-Gesund­heits­ex­per­ten zu den The­men Ernäh­rung und Bewe­gung oder die Orga­ni­sa­ti­on von Gesund­heits­ta­gen mit ent­spre­chen­den Akti­ons­an­ge­bo­ten und Tipps für den Alltag.

Im uni­ver­si­tä­ren Umfeld gibt es schon eini­ge Ser­vice- und Bera­tungs­stel­len, wie zum Bei­spiel die Psy­cho­lo­gi­sche Bera­tung oder Kur­se zur Stress­be­wäl­ti­gung und Ent­span­nungs­me­tho­den des Stu­den­ten­werks Ober­fran­ken oder die Ange­bo­te des Büros des Beauf­trag­ten für Behin­der­te und chro­nisch kran­ke Stu­die­ren­de. Das Uni­ver­si­tä­re Gesund­heits­ma­nage­ment bie­tet zudem Ange­bo­te wie den Cam­pus Aktiv Pfad, die Ver­mitt­lung von Trai­nings- und Bewegungspartner*innen oder die Aktiv­Pau­se für Beschäf­tig­te und Stu­die­ren­de. Die bereits bestehen­den Ange­bo­te sol­len nun gebün­delt wer­den. „UBT Healt­hy Edu­ca­ti­on“ bringt die Erfah­run­gen zusam­men und stärkt bereits bestehen­de Struk­tu­ren. Die För­de­rung durch die AOK Bay­ern ermög­licht es, das SGM in den näch­sten drei Jah­ren syste­ma­tisch weiterzuentwickeln.

„Durch die Pan­de­mie hat sich das Leben von Stu­die­ren­den stark ver­än­dert, ins­be­son­de­re im psy­cho­so­zia­len Bereich“, erläu­tert Prof. Dr. Susan­ne Tittl­bach, Lehr­stuhl­in­ha­be­rin Sozi­al- und Gesund­heits­wis­sen­schaf­ten des Sports an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. „Uns ist es daher sehr wich­tig, dass das SGM die­se neu­en Anfor­de­run­gen kennt und ent­spre­chend dar­auf reagiert.“

Als erster Schritt wer­den Steu­er­krei­se gebil­det, die im direk­ten Aus­tausch mit den Stu­die­ren­den fest­stel­len, wo Bedarf besteht. Zeit­gleich wer­den neue Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ka­nä­le gesucht, um mit den Stu­die­ren­den in Kon­takt zu kom­men und einen Dia­log zu ermög­li­chen. Dies soll zum Bei­spiel über die Sozia­len Netz­wer­ke gesche­hen, aber auch bei ganz neu­en, unge­wöhn­li­chen For­ma­ten am Cam­pus, die bereits im Som­mer­se­me­ster 2022 star­ten. Die Erkennt­nis­se die­ser Arbeit wer­den im Anschluss genutzt, um ein noch bes­se­res Ange­bot für die Gesund­heit der Stu­die­ren­den an der UBT zu ermög­li­chen. Auch hier sol­len neue Wege ermög­licht wer­den. Inno­va­ti­ve Ideen für das SGM kön­nen dabei sowohl von den Stu­die­ren­den, aber auch vom Pro­jekt­team kommen.