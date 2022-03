Land­rat Johann Kalb und Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke zie­hen Zwi­schen­bi­lanz: 50.000 Infi­zier­te, 430.000 Imp­fun­gen, rund 300 Lage­be­spre­chun­gen, 1,8 Mio Mas­ken und 1,4 Mil­lio­nen Tests wur­den verteilt

„Wir haben in der Regi­on Bam­berg die Mar­ke von 50.000 Infek­tio­nen über­schrit­ten.“ Exakt zwei Jah­re, nach­dem der erste Coro­na-Kata­stro­phen-Fall in Bay­ern aus­ge­ru­fen wur­de, haben Land­rat Johann Kalb und Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke als Lei­ter der gemein­sa­men Koor­di­nie­rungs­grup­pe Coro­na eine Zwi­schen­bi­lanz für Stadt und Land­kreis Bam­berg gezogen.

Wel­che Ent­wick­lung das Infek­ti­ons­ge­sche­hen genom­men hat, zeigt sich nach ihren Wor­ten dar­an, dass in den ersten 20 Mona­ten der Pan­de­mie ins­ge­samt rund 10.500 Infek­tio­nen – also im Schnitt gut 500 pro Monat – und nun im Febru­ar 2022 allein in einem Monat mehr als 15.000 Infi­zier­te regi­striert wur­den. „Die Infek­ti­ons­ent­wick­lung rund um den Jah­res­tag mahnt uns auch: Coro­na ist noch nicht vor­bei, obwohl die der­zeit domi­nie­ren­de Vari­an­te der Pan­de­mie ein Stück ihres Schreckens genom­men hat“, so Kalb. „Es war für unse­re Regi­on unge­heu­er wich­tig, dass Stadt und Land­kreis eng und ver­trau­ens­voll zusam­men­ge­ar­bei­tet haben. Das gilt für die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung, die Orga­ni­sa­ti­on von Schu­len und Kitas und genau­so wie für die gemein­sa­men Impf­zen­tren und Test­ein­rich­tung sowie alle Sicher­heits­fra­gen. Wir haben uns ver­ab­re­det, die­se Koope­ra­ti­on in den näch­sten Mona­ten fortzusetzen.“

Mehr als 300 Mal ist seit Pan­de­mie­be­ginn die gemein­sa­me Füh­rungs­grup­pe Kata­stro­phen­schutz von Stadt und Land­kreis Bam­berg zusam­men­ge­tre­ten. Land­rat Kalb und Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke infor­mie­ren: Es wur­den 1,8 Mil­lio­nen Schutz­mas­ken und 1,4 Mil­lio­nen Schnell­tests ver­teilt und 430.000 Imp­fun­gen ver­ab­reicht. In acht Gemein­den gab es 60 dezen­tra­le Impftermine.

Land­rat Johann Kalb, der auch Lei­ter der Gesund­heits­be­hör­de für Stadt und Land­kreis Bam­berg ist: „An die­sem Jah­res­tag geden­ken wir ins­be­son­de­re auch der 353 Men­schen, die mit dem Virus ver­stor­ben sind oder die gesund­heit­li­che Ein­schrän­kun­gen erlit­ten haben. Von gan­zem Her­zen dan­ken möch­te ich beson­ders den Men­schen im Gesund­heits­we­sen und in der Pfle­ge, die über die­sen lan­gen Zeit­raum Außer­ge­wöhn­li­ches gelei­stet haben.“