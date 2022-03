LICH­TEN­FELS. Der Auf­takt für die belieb­ten Erleb­nis­tou­ren der Tou­ris­mus­re­gi­on Ober­main-Jura erfolgt am Frei­tag, 1. April 2022, ab 17.30 Uhr in der Fuch­sen­müh­le in Hors­dorf. Das Mot­to der ersten Ver­an­stal­tung in die­sem Jahr lau­tet „Bier-Geschich­ten und Genuss“: Wer mit dabei sein möch­te, soll­te sich sputen.

Bereits in den Vor­jah­ren muss­te man schnell sein, um noch Plät­ze zu ergat­tern. Unter dem Mot­to „Bier-Geschich­ten und Genuss“ erfah­ren die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer am 1. April 2022 alles rund um das in Ober­fran­ken belieb­te­ste Getränk. Unter fach­kun­di­ger Lei­tung von And­rei Stir­ba­ti – begei­ster­ter Bier­som­me­lier – wer­den die Sin­ne der Gäste mit zahl­rei­chen Bier­va­ria­tio­nen verwöhnt.

Nicht nur das flüs­si­ge Gold darf ver­ko­stet wer­den. Ergänzt wird der Abend durch ein mehr­gän­gi­ges Menü, dass Genuss­bot­schaf­te­rin Adel­gun­de Gagel zau­bert. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer dür­fen sich auf zünf­ti­ge Spe­zia­li­tä­ten aus der Regi­on freu­en. Das kuli­na­ri­sche Rah­men­pro­gramm run­det der ober­frän­ki­sche Bezirks­hei­mat­pfle­ger und Bier­lieb­ha­ber Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold mit uri­gen Geschich­ten ab.

Für die Erleb­nis­tour „Bier-Geschich­ten und Genuss“ am 1. April 2022 in der Fuch­sen­müh­le in Hors­dorf sind nur noch weni­ge Plät­ze frei. Eine Teil­nah­me ist nur bei Anmel­dung und Bezah­lung (60,00 Euro) im Vor­aus mög­lich. Inter­es­sen­ten kön­nen sich über die Volks­hoch­schu­le des Land­kreis Lich­ten­fels online anmel­den (www​.vhs​-lif​.de). Für Rück­fra­gen steht die Tou­ris­mus­re­gi­on Ober­main-Jura unter 09571 18–283 zur Verfügung.