Die 14. Auf­la­ge des Jugend­Kon­zert­Ma­ra­thon prä­sen­tiert sich am Sonn­tag, den 22. Mai 2022 auf dem Video­por­tal You­Tube. Inter­es­sier­te Kin­der und Jugend­li­che im Alter von drei bis 18 Jah­ren kön­nen sich ab sofort bis Sonn­tag, den 8. Mai 2022 anmel­den und Video- oder Ton­auf­nah­men ein­sen­den. Regi­na Klat­te, Initia­to­rin und Johan­nes Höl­zel, ver­ant­wort­li­cher Orga­ni­sa­tor des Jugend­Kon­zert­Ma­ra­thon haben sich nach der erfolg­rei­chen Online­ver­an­stal­tung im letz­ten Jahr ent­schlos­sen, das digi­ta­le Ver­an­stal­tungs­for­mat auch 2022 bei­zu­be­hal­ten und die Büh­ne wie­der auf You­Tube zu verlegen.

Anmel­dung und Veröffentlichung

Detail­lier­te Infor­ma­tio­nen zum Anmel­de­vor­gang und Ein­sen­den der Video- und Ton­auf­nah­men sind unter https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​jkm ver­füg­bar. Alle ein­ge­sen­de­ten Auf­nah­men wer­den am Sonn­tag, den 22. Mai 2022 auf dem You­Tube-Kanal des Land­rats­am­tes in Form eines Video­kon­zerts ver­öf­fent­licht. Wie auch in den Vor­jah­ren erhal­ten alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer eine Teil­nah­meur­kun­de und eine Medaille.

Soll­ten dar­über hin­aus noch Fra­gen offen blei­ben, steht Johan­nes Höl­zel ger­ne per Mail unter kultur@​erlangen-​hoechstadt.​de oder tele­fo­nisch unter der Ruf­num­mer 09131 803 1333 zur Verfügung.