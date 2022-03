Seit Dezem­ber 2021 bedie­nen die Lini­en 5, 6 und 7 die neue Strecken­füh­rung zwi­schen Haupt­bahn­hof und Hoch­schu­le. Nach Über­prü­fung des Fahr­pla­nes und eini­ger Opti­mie­rungs­vor­schlä­ge der Fahr­gä­ste passt die Hof­Bus GmbH ab Mon­tag, 21.03.2022, die Lini­en­füh­rung wie folgt an:

Bus­se der Linie 5

Die Linie 5 fährt zur und von der Hoch­schu­le über die Hal­te­stel­le Wirth­stra­ße. Mon­tags bis frei­tags endet die letz­te Fahrt, wel­che um 18.24 Uhr am Haupt­bahn­hof star­tet, an der Hoch­schu­le um 18.42 Uhr und nicht mehr am Son­nen­platz um 18.27 Uhr. Um mor­gens das hohe Fahr­gast­auf­kom­men vom Haupt­bahn­hof zur Hoch­schu­le zu ent­la­sten, wird eine Ver­stär­ker­fahrt der Linie 5 um 07.24 Uhr vom Haupt­bahn­hof zur Hoch­schu­le eingesetzt.

Bus­se der Linie 7

Die Fahrt der Linie 7 mon­tags bis frei­tags ab Alsen­ber­ger Stra­ße, Abfahrt 05.22 Uhr, endet nicht am Son­nen­platz um 05.27 Uhr, son­dern fährt bis Hal­te­stel­le Bres­lau­stra­ße, Ankunft 05.37 Uhr. Mon­tag bis Frei­tag ent­fällt die Pen­del­fahrt 05.30 bis 05.45 Uhr der Linie 7 zwi­schen Son­nen­platz und Alsen­ber­ger Stra­ße. Als neue Strecke bedient die Linie 7, Abfahrt 05.37 Uhr ab Bres­lau­stra­ße bis Son­nen­platz, Ankunft 05.43 Uhr. Die letz­te Fahrt der Linie 7 mon­tags bis frei­tags star­tet zehn Minu­ten frü­her ab der Hoch­schu­le, sodass Fahr­gä­ste ihre Anschlüs­se am Son­nen­platz zum Spät­ver­kehr sowie am Haupt­bahn­hof zu den Zügen bes­ser errei­chen; hier­bei wird die Bres­lau­stra­ße nicht bedient.

Alle aus­führ­li­chen Ände­run­gen sind auf der Home­page unter www​.stadt​wer​ke​-hof​.de/​b​u​s​/​l​i​n​i​en/ ersichtlich.