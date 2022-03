Wie wer­den wir unab­hän­gi­ger vom glo­ba­len Ener­gie­markt? Die­ser Fra­ge ist Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann bei einem Run­den Tisch mit Ver­tre­tern der regio­na­len Ener­gie­ver­sor­ger nach­ge­gan­gen. „Wir müs­sen die Ener­gie- und Mobi­li­täts­wen­de vor­an­brin­gen – das wird in die­sen besorg­nis­er­re­gen­den Wochen deut­li­cher denn je“, sagt der Land­rat, des­sen Initia­ti­ve bei den Teil­neh­mern des Ener­gie-Gip­fels auf offe­ne Ohren stieß.

In einem Impuls­vor­trag zeig­te Kli­ma­schutz­ma­na­ger Bernd Rot­ham­mel zunächst die Ener­gie­po­ten­zia­le des Land­krei­ses Bay­reuth auf. Schnell stell­te er fest: „Nie war die Zeit gün­sti­ger, so etwas anzu­ge­hen.“ Bei der Erzeu­gung von Strom aus erneu­er­ba­ren Ener­gien habe der Land­kreis sei­ne über­durch­schnitt­li­che Quo­te von 120 Pro­zent auf jüngst 133 Pro­zent aus­ge­baut, im Ver­kehr und in pri­va­ten Haus­hal­ten lau­fe der Ver­brauch aller­dings noch zu stark über fos­si­le Quellen.

Jür­gen Bay­er, Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke Bay­reuth, erkennt im Land­kreis Bay­reuth grund­sätz­lich gro­ßes Poten­zi­al für rege­ne­ra­ti­ve Ener­gien. Die gro­ße Flä­che des Land­krei­ses – bei einer gleich­zei­tig eher gerin­gen Bevöl­ke­rungs­dich­te – bie­te vie­le Mög­lich­kei­ten. Er emp­fiehlt, einen Ener­gie­nut­zungs­plan für den Land­kreis zu erstel­len und so mög­li­che Poten­zia­le aus­zu­lo­ten. Posi­ti­ve Erfah­run­gen habe man bei­spiels­wei­se schon in Haß­furt mit der Ein­spei­sung von Was­ser­stoff ins Gas­netz gemacht, aller­dings sei der Auf­bau einer Was­ser­stoff­wirt­schaft auch mit hohen finan­zi­el­len Mit­teln verbunden.

Für Mar­kus Ruck­de­schel, Pres­se­spre­cher der Ener­gie­agen­tur Nord­bay­ern, muss die Wen­de hin zu einer Voll­ver­sor­gung aus Son­ne und Wind schnell gesche­hen. „Wir erle­ben eine rasan­te Ent­wick­lung und müs­sen daher schnell han­deln“, sagt er. Sei­ne drin­gen­de Emp­feh­lung lau­tet, jetzt zügig PV-Frei­flä­chen gemein­sam mit den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern anzu­ge­hen und auch alle kom­mu­na­len Dächer mit PVAn­la­gen aus­zu­stat­ten. Auch bei der Wind­kraft sieht er eine neue Offen­heit in vie­len Kom­mu­nen, doch büro­kra­ti­sche Pro­zes­se ver­lang­sam­ten den Bau der Räder enorm: „Oft ver­ge­hen allein bei der Pla­nung fünf oder sechs Jah­re.“ Das Ange­bot der Ener­gie­agen­tur für Pri­vat­haus­hal­te sieht nach Aus­sa­ge Ruck­de­schels der­zeit wie folgt aus: bera­ten, bera­ten, bera­ten. „Wir klä­ren auf, wo wir nur kön­nen, und sind auch momen­tan auf der Suche nach wei­te­ren Ener­gie­be­ra­tern.“ Ins­be­son­de­re zu den The­men Hei­zungs­er­neue­rung und Pho­to­vol­ta­ik sei die Nach­fra­ge der­zeit aus­ge­spro­chen hoch.

Regio­nal­lei­ter Fran­ken der Bay­ern­werk Netz GmbH, Bernd Gött­li­cher, ver­weist auf die exor­bi­tant gestie­ge­nen Ein­spei­se­an­fra­gen dezen­tra­ler PV-Anla­gen ans Bay­ern­werkNetz. Auch der Land­kreis Bay­reuth sei davon nicht aus­ge­nom­men. Gött­li­chers kla­rer Appell lau­tet daher, die Net­ze mas­siv aus­zu­bau­en. Hier sei­en die Geneh­mi­gungs­ver­fah­ren immer wie­der ein Pro­blem. „Wir brau­chen Regie­rung, Land­kreis und Kom­mu­nen, die sich an die Spit­ze einer Bewe­gung stel­len, um die­se Ver­fah­ren zu beschleu­ni­gen. Sonst blockie­ren wir uns selbst.“ Das Bay­ern­werk bringt noch ein Gesell­schaf­ter­mo­dell zum wei­te­ren Aus­bau rege­ne­ra­ti­ver Anla­gen mit regio­na­ler Strom­ver­mark­tung ins Spiel: „Aus der Regi­on für die Regi­on.“ Eine Gesell­schaft mit kom­mu­na­ler Betei­li­gung kön­ne sich auf Flä­chen­su­che bege­ben, die­se anpach­ten, Anla­gen bau­en, betrei­ben und vermarkten.

„Die Gesell­schaft wickelt das gesam­te Ver­fah­ren ab, bezieht dabei regio­na­le Akteu­re ein und betreibt die Anla­ge für die gesam­te Lauf­zeit“, betont Bay­ern­werk­Ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Oppelt. Auch hier lie­ge eine Inve­sti­ti­ons­mög­lich­keit nicht nur für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, son­dern auch für Unter­neh­men, die sich auf dem Ener­gie­markt natür­li­cher­wei­se Pla­nungs­si­cher­heit und Sta­bi­li­tät wünschen.

Land­rat Wie­de­mann dankt den Ver­tre­tern für deren Ideen und Vor­schlä­ge. „Wir müs­sen jetzt zuse­hen, dass wir bei unse­ren land­kreis­ei­ge­nen Bestands­ge­bäu­den einen Schritt vor­an­ge­hen und die­se mög­lichst schnell und umfas­send mit Pho­to­vol­ta­ik­An­la­gen aus­stat­ten. Bei land­kreis­ei­ge­nen Neu­bau­ten müs­sen Pho­to­vol­ta­ik-Anla­gen zukünf­tig zur Selbst­ver­ständ­lich­keit wer­den.“ Außer­dem sei es wich­tig, die Land­kreis­bür­ge­rin­nen und ‑bür­ger über nied­rig­schwel­li­ge Bera­tungs­an­ge­bo­te und Ser­vice­lei­stun­gen – wie bei­spiels­wei­se den Solar­rech­ner – mit ins Boot zu holen.

Ober­stes Ziel muss es laut Wie­de­mann sein, die Dächer im Land­kreis für Pho­to­vol­ta­ik­An­la­gen zu nutzen.

Letzt­lich ver­si­chert Land­rat Wie­de­mann noch, sich auch für das Vor­an­schrei­ten der Mobi­li­täts­wen­de im Land­kreis stark­ma­chen zu wol­len. Dabei hof­fe er auch auf ein bal­di­ges neu­es För­der­pa­ket der Bun­des­re­gie­rung für Wallboxen.