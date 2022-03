Zwei wei­te­re Mosa­ik­stei­ne in der „Road to Glory“

Das von Trai­ner Manu­el Wolz höchst per­sön­lich als „Road To Glo­ry“ bezeich­ne­te Sai­son­ende hält am kom­men­den Wochen­en­de für alle vol­ley­ball­be­gei­ster­ten Fans des SC Mem­mels­dorf zwei wei­te­re Heim­spie­le in der See­hof­hal­le parat.

Am Sams­tag Abend schla­gen ab 19:30 Uhr die unter­frän­ki­schen Kon­tra­hen­ten des TSV Leng­feld bei Würz­burg in der See­hof­hal­le auf. Tags dar­auf geben sich die seit vie­len Jah­ren bestens bekann­te Sports­freun­de des BSV Bay­reuth die Ehre. Anpfiff die­ser Par­tie der Bay­ern­li­ga Nord ist am Sonn­tag um 16:00 Uhr.

Die Eupho­rie aus der letz­ten Par­tie, die jedem Spie­ler in dem zurück­lie­gen­den Trai­nings­ein­hei­ten immer noch anzu­se­hen ist, soll auch am kom­men­den Wochen­en­de der ent­schei­den­de Fak­tor sein.

Ein gro­ßer Anteil des ver­gan­ge­nen Erfolg ist aber mit ziem­li­cher Sicher­heit dem gran­dio­sen Publi­kum zu verdanken.

Hat man den Geg­ner des TSV Neun­kir­chen bei 15:20 und 0:2 Rück­stand nach Sät­zen, gewiss bereits in gro­ßer Sie­ges­si­cher­heit gewo­gen, war das Publi­kum unmit­tel­bar als 7. Spie­ler immer stets an der Sei­te der Spie­ler. Was dann geschah, sicher eines der denk­wür­di­ge­ren Momen­te in der Seehofhalle.

Mit­hil­fe die­ses gro­ßen Selbst­be­wusst­seins aus die­sen letz­ten knapp 3 Sät­zen möch­ten die Spie­ler um Trai­ner Manu­el Wolz die­se bei­den Par­tien am kom­men­den Wochen­en­de für sich ent­schei­den. Die Sonn­tags­par­tie, ein Nach­hol­spiel aus dem Janu­ar, soll den Mem­mels­dor­fern dazu ver­hel­fen, die Platz­ie­run­gen in der Tabel­le ver­gleich­bar zu machen. Mit 27 Punk­ten aus 11 Par­tien ran­giert der SC Mem­mels­dorf auf dem 4. Tabel­len­platz. Direkt davor die Kon­tra­hen­ten aus Neun­kir­chen (30 Punk­te aus 13 Spie­len) und dem TSV Röt­tin­gen (31 Punk­ten aus 14 Partien).

Mit die­sen bei­den Par­tien wol­len die Team­ka­me­ra­den um Kapi­tän Tobi­as Wer­ner, die näch­sten bei­den Mosa­ik­stei­nen dem sprich­wört­li­chen Kunst­werk, der „Road to Glo­ry“, ihrer Erfolgs­hi­sto­rie hinzufügen.

Die ersehn­ten Final­spie­le gegen den TV Möm­lin­gen am 27. März und 02. April sind somit immer noch stets zu erreichen.