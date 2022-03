„Mein Main muss sau­ber sein“

Vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind dem gemein­sa­men Auf­ruf von Land­kreis und Stadt Bay­reuth und den Land­kreis­kom­mu­nen ent­lang des Roten und Wei­ßen Mains gefolgt und pla­nen in den näch­sten Tagen und Wochen ver­schie­de­ne Müll­sam­mel­ak­tio­nen ent­lang des Flus­ses. Getreu dem Mot­to: „Mein Main muss sau­ber sein.“ Neben inter­nen Sam­mel­ak­tio­nen wie bei­spiels­wei­se der der Evan­ge­li­schen Jugend in Bad Berneck oder der des Kin­der­gar­tens St. Johan­nis wur­den zahl­rei­che Aktio­nen ange­mel­det, bei denen sich Frei­wil­li­ge enga­gie­ren kön­nen. Los geht es am 19. März 2022 mit Müll­sam­mel­ak­tio­nen des CSU-Orts­ver­bands Creu­ßen sowie des Stadt­bau­hofs Bay­reuth. Auch im Nach­bar­land­kreis Kulm­bach tref­fen sich am 19. März auf Initia­ti­ve des Bund Natur­schutz flei­ßi­ge Samm­le­rin­nen und Samm­ler in Him­mel­kron. Am 20. März macht sich eine Grup­pe Stu­die­ren­der der Uni-Initia­ti­ve „Green­Cam­pus“ auf den Weg.

In der Woche vom 21. bis 26. März rufen dann die Gemein­den Hein­ers­reuth und Creu­ßen jeweils zum gemein­sa­men „RAMA DAMA“ ent­lang des Roten Mains auf. Am 26. März fin­det die Akti­on #1stundefürdeinestadt in der Stadt Bay­reuth statt, der sich eben­falls Frei­wil­li­ge anschlie­ßen können.Seite 2 von 2 Aktio­nen sind auch in den Fol­ge­wo­chen noch geplant. So orga­ni­siert die Gemein­de Bischofs­grün am 07. Mai die Müll­sam­mel­ak­ti­on gemein­sam mit dem ansäs­si­gen Fichtelgebirgsverein.

Alle Infor­ma­tio­nen zu den Aktio­nen und den Teil­nah­me­mög­lich­kei­ten fin­den Inter­es­sier­te unter: https://​www​.rot​main​auen​weg​.de/​k​o​o​p​e​r​a​t​i​o​n​e​n​/​m​e​i​n​-​m​a​i​n​-​m​u​s​s​-​s​a​u​b​e​r​-​s​e​in/