Sehn­sucht nach Frieden

Unter die­sem Mot­to laden die evan­ge­li­sche und die katho­li­sche Pfar­rei Pot­ten­stein zu einem öku­me­ni­schen Tai­ze-Gebet am Sonn­tag, 20.März um 18 Uhr in die Stadt­pfarr­kir­che St. Bar­tho­lo­mä­us ein. Das The­ma ist aktu­el­ler denn je, die Sehn­sucht und der Wunsch auf dau­er­haf­ten Frie­den beschäf­tigt unse­re Gesell­schaft. Sin­gen und Beten soll an dem Abend die Besu­cher mit­ein­an­der verbinden.