Die Schul­fa­mi­lie am Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz in Eber­mann­stadt (GFS) steht zusam­men, packt an und enga­giert sich für ukrai­ni­sche Geflüch­te­te. Inner­halb von drei Tagen gelang es Schü­le­rin­nen und Schü­lern, Eltern und Leh­rer­schaft, in einer gemein­sa­men Spen­den­ak­ti­on, initi­iert von der Lehr­kraft Eli­sa­beth Horn­eg­ger sowie dem P‑Seminar „Das GFS hilft“ unter der Lei­tung von Hei­ke Becken­bach, nicht nur einen Berg von Hilfs­gü­tern, son­dern auch Spen­den­gel­der in Höhe von sage und schrei­be 3420 EURO zusammenzutragen.

Beson­ders erfreu­lich war die spon­ta­ne und unbü­ro­kra­ti­sche Unter­stüt­zung der orts­an­säs­si­gen Geld­in­sti­tu­te. Die bei­den Ver­tre­ter von Spar­kas­se und Volks­bank Forch­heim, Mat­thi­as Wend­ler und Ralf Sie­ben­haar, über­reich­ten dem Spen­den­team jeweils einen sym­bo­li­schen Scheck in Höhe von 750 EURO, was somit eine Spen­den­sum­me von 1500 EURO ergab und nun mit statt­li­chen 4920 EURO gehol­fen wer­den kann. Wei­te­re Geld­spen­den wer­den auch wei­ter­hin sehr ger­ne im Sekre­ta­ri­at entgegengenommen.

Hei­di Amon