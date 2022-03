BAY­REUTH – Das PCR-Coro­na-Test­zen­trum der Stadt an der Kem­nather Stra­ße in Aichig muss am Mitt­woch, 16. März, wegen einer tech­ni­schen Umstruk­tu­rie­rung geschlos­sen blei­ben. Ab Don­ners­tag, 17. März, steht die Ein­rich­tung wie­der zu gewohn­ten Öff­nungs­zei­ten zur Ver­fü­gung. Eine Über­sicht aller Coro­na-Test­zen­tren in Bay­reuth bie­tet die Stadt auf ihrer Home­page unter www​.coro​na​vi​rus​.bay​reuth​.de