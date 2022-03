Beim Upper Fran­co­ni­an Inno­va­ti­on Sum­mit prä­sen­tie­ren am 7. April bereits zum zwei­ten Mal Unter­neh­men, Star­tups und Insti­tu­tio­nen aus Ober­fran­ken online ihre Innovationskraft

Expo mit rund 50 Aus­stel­lern sowie Vor­trä­ge und Work­shops bie­ten Inspi­ra­ti­on und Ein­blicke – Bewer­bun­gen bis 18. März

63 digi­ta­le Mes­se­stän­de, über 15 Impuls­vor­trä­ge auf drei Büh­nen, über 500 Besu­cher und unzäh­li­ge neue Ideen und Ver­net­zun­gen im digi­ta­len Bier­gar­ten beim #UFIS21 waren für das bunt zusam­men­ge­wür­fel­te Orga­ni­sa­ti­ons­team aus ganz Ober­fran­ken ein deut­li­ches Signal: Es braucht einen #UFIS22! Von Star­tups über mit­tel­stän­di­sche Hid­den Cham­pions bis hin zu welt­wei­ten Inno­va­ti­ons­trei­bern, von Grün­der­zen­tren bis hin zu Hoch­schul­pro­jek­ten: Inno­va­ti­on in Ober­fran­ken hat vie­le Gesich­ter. Am 7. April zeigt sie wie­der ihre Leucht­kraft beim 2. Upper Fran­co­ni­an Inno­va­ti­on Sum­mit (kurz #UFIS) – dem ober­fran­ken­wei­ten, digi­ta­len Innovationsevent.

Wie im ver­gan­ge­nen Jahr kön­nen Besu­cher über eine vir­tu­el­le Expo schlen­dern, mit ober­frän­ki­schen Unter­neh­men ins Gespräch kom­men und auf den vir­tu­el­len Büh­nen mehr zu den The­men Indu­strie 4.0, Mobi­li­tät, Nach­hal­tig­keit, Intra­pre­neurship, New Work und Diver­si­tät erfah­ren – in die­sem Jahr sogar mit einer Live-Schal­te ins Sili­con Valley.

Jeder ist ein­ge­la­den dabei zu sein: Als Besu­cher, Aus­stel­ler oder Spon­sor. Die Anmel­dung ist bereits über die Web­site von #UFIS unter https://​ufis​.net​work/ möglich.

Auch 2022 bie­tet #UFIS22 wie­der eine vir­tu­el­le Expo mit Messeständen

Auf der vir­tu­el­len Mes­se prä­sen­tie­ren Unter­neh­men, Star­tups und Insti­tu­tio­nen ihre Inno­va­tio­nen – genau­so wie auf einer Prä­senz­mes­se. Besu­cher kön­nen Neu­ig­kei­ten aus­pro­bie­ren und über ein inter­ak­ti­ves Tool mit den Aus­stel­lern ins Gespräch kom­men. So bie­tet #UFIS22 Unter­neh­men die per­fek­te Mög­lich­keit, sich poten­zi­el­len Kun­den und Arbeit­neh­mern vor­zu­stel­len und ihre Inno­va­ti­ons­kraft zu zei­gen. Außer­dem bie­ten ver­schie­de­ne Berei­che auf der inter­ak­ti­ven Platt­form Platz zum Aus­tausch und Netz­wer­ken. Die Teil­nah­me an der Expo ist für Besu­cher wie Aus­stel­ler kosten­los. Inter­es­sier­te Fir­men kön­nen sich noch bis zum 18. März für einen Stand auf der Expo bewerben.

„Durch die inter­ak­ti­ve Platt­form kann sich jeder Besu­cher mit einer klei­nen Figur an sei­nem PC oder Smart­pho­ne frei über die Expo bewe­gen. Bei einer Begeg­nung mit ande­ren Besu­chern oder Aus­stel­lern öff­net sich ein Unter­hal­tungs­fen­ster, so dass man ganz ein­fach und selbst­ver­ständ­lich ins Gespräch kommt“, erklärt Paul Redetz­ky vom Bay­reu­ther Start­up Emer­go Enter­tain­ment, der mit einem Team aus Level Desi­gnern ehren­amt­lich die vir­tu­el­le Mes­se erstellt hat. Vom Wis­sen der Regi­on pro­fi­tie­ren: Exper­ten-Talks und Live-Schal­te ins Sili­con Val­ley Par­al­lel zur Expo fin­det auf drei Büh­nen ein Rah­men­pro­gramm aus Vor­trä­gen, Work­shops und Dis­kus­si­ons­run­den statt. Dies­mal setzt #UFIS dabei auf The­men­schwer­punk­te: Denn die Büh­nen betrach­ten Inno­va­ti­on hin­sicht­lich der The­men­kom­ple­xe Mobi­li­tät, Nach­hal­tig­keit, Intra­pre­neurship, Indu­strie 4.0, New Work und Diversität.

Das Pro­gramm eröff­net in die­sem Jahr Mar­tin Gaedt, Autor des Buches „Rock your idea“, der in Zei­ten von Fach­kräf­te­man­gel zeigt, wie man aktu­el­le Pro­ble­me der Arbeits­welt mit Ideen­fit­ness lösen kann.

Ein wei­te­res High­light erwar­tet alle Besu­cher zum Ende des vir­tu­el­len #UFIS22 mit einer Live-Schal­te in das Sili­con Val­ley. Prof. Peter Schmie­der, Grün­der der Sili­con Val­ley School in Deg­gen­dorf, erzählt, was die Inno­va­ti­ons­sze­ne in Ober­fran­ken aus dem Sili­con Val­ley ler­nen kann.

Inno­va­ti­ves For­mat – inno­va­ti­ve Orga­ni­sa­ti­on: Jeder kann sich am #UFIS beteiligen!

Das Beson­de­re am #UFIS ist nicht nur, dass dort jähr­lich die gesam­te Inno­va­ti­ons­sze­ne aus Ober­fran­ken zusam­men­kommt. Vor allem ist auch die Orga­ni­sa­ti­on des #UFIS offen und setzt auf Team­work – jeder kann die Durch­füh­rung des #UFIS auf sei­ne Art und Wei­se unter­stüt­zen. Das Mot­to ist: Unab­hän­gig von Fir­men­grö­ße oder Bekannt­heit: jeder ist gleich inno­va­tiv und hat die glei­chen Möglichkeiten!

Das Kern-Orga­ni­sa­ti­ons­team setzt sich zusam­men aus Mit­ar­bei­tern ver­schie­de­ner Grün­der- und Inno­va­ti­ons­zen­tren sowie enga­gier­ten Mit­ar­bei­tern ver­schie­den­ster Unter­neh­men und Star­tups aus ganz Ober­fran­ken. Zusätz­lich hat aber jeder die Mög­lich­keit, den #UFIS zu unter­stüt­zen: Sei es durch ein Spon­so­ring oder ein­fach nur dadurch, dass er den #UFIS in sei­nem Netz­werk als #com­pa­n­ion bekannt macht.

„Die viel­fäl­ti­gen Impul­se der ver­schie­de­nen Unter­stüt­zer macht die Orga­ni­sa­ti­on des #UFIS beson­ders und inno­va­tiv”, sagt Andrej Dering, Mit­in­itia­tor des #UFIS. „Unser Ziel ist es, ein dau­er­haf­tes regio­na­les Inno­va­ti­ons­öko­sy­stem zu schaf­fen, in dem alle von Aus­tausch und Zusam­men­ar­beit pro­fi­tie­ren“, ergänzt Tobi­as Leisgang.

Bam­ber­ger Star­tups und Unter­neh­men prä­sen­tie­ren sich auf dem #UFIS22

Das Team von LAGARDE1 unter­stützt das Orga­ni­sa­ti­ons­team des #UFIS22 tat­kräf­tig. Die Zustim­mung in der Regi­on Bam­berg ist beein­druckend. So sind u.a. die Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Bam­berg, der Bam­berg Star­tups e.V., die WiR. – die Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim und die IGZ Bam­berg Gmbh als Part­ner der Ver­an­stal­tung ver­tre­ten. „Die Inno­va­ti­ons­kraft Bam­bergs und Ober­fran­kens ist immens, des­we­gen freu­en wir uns total über ihre Sicht­bar­keit beim #UFIS22. Die Ver­net­zung Bam­ber­ger Unter­neh­men mit ihren inno­va­ti­ven “Nach­barn” bie­tet eine tol­le Chan­ce für Syn­er­gien in der Regi­on.“, sagt Max Dah­mer, Netz­werk­ma­na­ger bei LAGARDE1.