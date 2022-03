Neben den Ange­bo­ten des Land­rats­am­tes enga­gie­ren sich bei den Test­mög­lich­kei­ten im Land­kreis auch ver­mehrt pri­va­te Anbie­ter. Einer von ihnen, der durch das Gesund­heits­amt zuge­las­sen wur­de und bereits seit gerau­mer Zeit aktiv ist, ist die „The Legal Group medi­ti GmbH“. Die­se erwei­tert nun ihr Ange­bot und bie­tet neben den bereits bestehen­den Schnell­test-Mög­lich­kei­ten in Selb, Kir­chen­lami­tz und Arzberg, künf­tig an den Stand­or­ten Selb und Arzberg auch kosten­freie und kosten­pflich­ti­ge PCR-Tests an. Mög­lich macht das eine Koope­ra­ti­on mit dem Labor SYNLAB.

Ange­bo­ten wer­den die Tests am Rosen­thal Thea­ter in Selb sowie an den EDE­KA Egert Märk­ten in Selb und Arzberg:

The Legal Group medi­ti GmbH Rosen­thal Thea­ter, Hohen­ber­ger Stra­ße 9, 95100 Selb:

DRI­VE IN, Kei­ne Ter­min­ver­ga­be not­wen­dig, ohne Registrierung

Öff­nungs­zei­ten: Mon­tag bis Frei­tag von 08:00 bis 20:00 Uhr, Sams­tag und Sonn­tag von 09:00 bis 18:00 Uhr

The Legal Group medi­ti GmbH, EDE­KA EGERT, Dr.-Ludwig-Rieß-Straße 1, 95100 Selb:

Kei­ne Ter­min­ver­ga­be not­wen­dig, ohne Registrierung

Öff­nungs­zei­ten: Mon­tag bis Frei­tag von 06:00 bis 20:00 Uhr, Sams­tag und Sonn­tag von 09:00 bis 18:00 Uhr

The Legal Group medi­ti GmbH, EDE­KA EGERT, Markt­red­wit­zer Stra­ße 38, 95659 Arzberg

DRI­VE-IN, kei­ne Ter­min­ver­ga­be not­wen­dig, ohne Registrierung

Öff­nungs­zei­ten: Mon­tag bis Frei­tag von 07:00 bis 20:00 Uhr, Sams­tag und Sonn­tag von 09:00 bis 18:00 Uhr

Dies führt dazu, dass das Testan­ge­bot in Selb ab dem Wochen­en­de neu auf­ge­stellt wird. „Die Fir­ma Rosen­thal hat uns mit dem Räu­men in der Event­hal­le lang unter­stützt, dafür möch­te ich mich von Her­zen bedan­ken. Wir haben gro­ßes Ver­ständ­nis dafür, dass das Unter­neh­men die Räu­me nun wie­der für eige­ne Zwecke benö­tigt“, sagt Land­rat Peter Berek. „Das Enga­ge­ment der „The Legal Group medi­ti GmbH“ kommt genau zum rich­ti­gen Zeit­punkt. Somit wird der Land­kreis die Außen­stel­le der zen­tra­len Test­stel­le Wun­sie­del in Selb nach dem Sonn­tag schlie­ßen. Das tun wir mit dem guten Gefühl, die Bevöl­ke­rung im nörd­li­chen Teil des Land­krei­ses wei­ter­hin gut mit Test­mög­lich­kei­ten ver­sorgt zu wissen.“

Das Ange­bot am loka­len Test­zen­trum in Wun­sie­del bleibt unver­än­dert bestehen. Einen Über­blick über alle Test­mög­lich­kei­ten fin­den Inter­es­sier­te immer aktu­ell unter: https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov‑2/testmoeglichkeiten-im-landkreis-wunsiedel-i-fichtelgebirge