Umwelt­päd­ago­gi­sche Kurz­schu­lung für ReferentInnen/​MultiplikatorInnen zum The­ma „Mit Ener­gie haus­hal­ten – nach­hal­tig wie die Tie­re“ am 22. März 2022

Das Land­rats­amt Forch­heim lädt ein zur Kurz­schu­lung in umwelt- und zoo­päd­ago­gi­schen Metho­den am 22.03.2022 von 13:00 bis 16:00 Uhr im Grü­nen Klas­sen­zim­mer neben dem Wild­park Hund­s­haup­ten, Hund­s­haup­ten 62, 91349 Egloffstein.

Im Semi­nar wer­den die Grund­la­gen der Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung sowie umwelt­päd­ago­gi­sche Didak­tik und Metho­den der tier­ge­stütz­ten Päd­ago­gik anhand des Schlüs­sel­the­mas Ener­gie bei Tie­ren behan­delt. Eine Teil­nah­me ist nur bei vor­he­ri­ger Anmel­dung mög­lich. Für die Teil­nah­me an der Ver­an­stal­tung gilt betreff Covid-Pan­de­mie die aktu­el­le Zugangs­re­ge­lung für Innen­räu­me. Es gilt In den Innen­räu­men gilt die FFP2-Mas­ken­pflicht, außer am eige­nen Sitzplatz.

Die Kurz­schu­lung fin­det im Rah­men des vom Baye­ri­schen Umwelt­mi­ni­ste­ri­um geför­der­ten Pro­jekts „Mit Ener­gie haus­hal­ten – nach­hal­tig wie die Tie­re“ statt. Durch­füh­rung: Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be Kosten für die Fort­bil­dung: 15 Euro pro Per­son Anmel­dung aus­schließ­lich bei der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be, Tel.: 09545 950399, E‑Mail: info@​umweltstation-​liasgrube.​de