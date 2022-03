Cha­peau Claque Kin­der- und Jugend­thea­ter Bam­berg prä­sen­tiert „Kat­ze mit Hut“

Wann? 20.03.2022 – Uhr­zeit 14.00 Uhr

Cha­peau Claque Kin­der- und Jugend­thea­ter Bamberg

Kat­ze mit Hut

Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forchheim

Nach „Angst­män“ gastiert das Cha­peau Claque Kin­der- und Jugend­thea­ter aus Bam­berg wie­der mal in Forchheim.

„Kat­ze mit Hut“– eine musi­ka­li­sche Tier-WG nach Simon und Desi Ruge in der Büh­nen­fas­sung von Hei­di Lehnert

Ein wenig aus der Art geschla­gen – so sind die tie­ri­schen Schütz­lin­ge, die die Kat­ze mit Hut bei sich auf­nimmt. Ohne Erlaub­nis ihres Ver­mie­ters, des grim­mi­gen Herrn Maul­wisch, hat sie in sei­nem Haus eine Pen­si­on eröff­net, die zugleich Kin­der­heim und Asyl für Son­der­lin­ge ist. Gemein­sam wol­len die Tie­re das Haus „glück­lich woh­nen“ – da bleibt natür­lich kein Geld für die Mie­te… Ein tie­ri­sches Ver­gnü­gen der etwas ande­ren Art nach dem Kin­der­buch von Simon und Desi Ruge. Anar­chisch, wit­zig und lie­be­voll mit Ohr­wurm­ga­ran­tie, für Men­schen ab 4 Jahren.

Büh­nen­fas­sung und Regie: Hei­di Lehnert

Es spie­len: Astrid Haas, Eike Ochs und Valen­tin Kärner

Büh­nen­bild und Musik: Gui­do Apel

Kostü­me: Niko­la Voit

Cho­reo­gra­fie: Lau­ra Schabacker

Dau­er: ca. 60 Minuten

Prei­se: VVK+AK 12,- €, ermä­ßigt (Kin­der bis 14 J. + Men­schen m. Behin­de­rung) 8,70 € (inkl. VVK- und System­ge­büh­ren) Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930) sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de