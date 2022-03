Es wird lang­sam Früh­ling, die Son­ne lässt sich wie­der etwas öfter blicken und der alt­be­währ­te Bay­reu­ther Früh­jahrs­floh­markt rückt näher, denn am 7. und am 8. Mai 2022 ist es wie­der soweit: Dann ist gro­ßes Trö­deln und Stö­bern auf dem Volks­fest­platz angesagt!

Sie möch­ten Ihren alten Sachen ein zwei­tes Leben schen­ken und neu­en Besit­zern die Freu­de dar­an ermög­li­chen? Dann heißt es jetzt auf­ge­passt! Alle Inter­es­sier­ten, die sich ger­ne mit einem eige­nen Floh­markt­stand ein­brin­gen möch­ten, haben ab Mon­tag die Mög­lich­keit, sich hier­für anzumelden.

Das Anmel­de­for­mu­lar ist seit Mon­tag, den 14.03.2022 um 12:00 Uhr auf der Web­site des Floh­markts, www.bayreuther–flohmarkt.de, online gestellt. Eine Teil­nah­me am Früh­jahrs­floh­markt ist aus­schließ­lich mit Vor­anmel­dung mög­lich. Die­se bie­tet den grund­le­gen­den Vor­teil, dass man sich schon vor Ankunft auf dem Volks­fest­platz einen festen Platz gesi­chert hat. Außer­dem kann man sich den Platz anhand des Über­sichts­plans wie­der selbst aus­su­chen. Ein früh­zei­ti­ges Anstel­len ist somit nicht mehr erforderlich.

Da die bei­den Floh­markt­ta­ge unab­hän­gig von­ein­an­der durch­ge­führt wer­den, muss sich für jeden Tag ein­zeln ange­mel­det wer­den. Die Teil­nah­me an einem der bei­den Tage garan­tiert also nicht auto­ma­tisch die Mög­lich­keit auf einen wei­te­ren Stand­platz am ande­ren Floh­markt­tag. Wer an bei­den Tagen ste­hen möch­te, muss zwei sepa­ra­te Anmel­dun­gen ausfüllen.

Die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH weist dar­auf hin, dass eine Anmel­dung nur online und nicht tele­fo­nisch oder vor Ort mög­lich ist.

Unter www​.bay​reu​ther​-floh​markt​.de ste­hen zusätz­li­che Infor­ma­tio­nen, die Prei­se sowie die Teil­nah­me­be­din­gun­gen zum Down­load bereit. Bei wei­te­ren Fra­gen wen­den Sie sich bit­te an die Ver­an­stal­tungs­ab­tei­lung der Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH.