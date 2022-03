Vom 21. bis vor­aus­sicht­lich 25.03.2022 müs­sen im Ein­mün­dungs­be­reich Vogtstraße/​Klosterstraße in Wei­chen­dorf (Kr BA 48/​Kr BA 5) Schie­ber­kreu­ze für die Was­ser­lei­tung aus­ge­wech­selt wer­den. Die Durch­fahrt in Rich­tung Mem­mels­dorf bzw. Gun­dels­heim ist nicht möglich.

Die Umlei­tung des Ver­kehrs erfolgt von Mer­ken­dorf über Dro­sen­dorf in Rich­tung Bam­berg (Kr BA 16/​St 2190) bzw. ab der Sperr­stel­le in Wei­chen­dorf über die GVS nach Dro­sen­dorf, anschlie­ßend über die Staats­stra­ße 2190 in Rich­tung Bamberg.

Die Bus­hal­te­stel­le in der Klo­ster­stra­ße in Wei­chen­dorf kann in die­ser Zeit nicht ange­fah­ren wer­den. Es wird eine Ersatz­bus­hal­te­stel­le in der Klo­ster­stra­ße nach der Ein­mün­dung der Gemein­de­stra­ße Zur Müh­le eingerichtet.

Wir bit­ten alle Ver­kehrs­teil­neh­mer um Verständnis.