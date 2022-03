Für alle Ver­an­stal­tun­gen gilt:

Kosten (soweit nicht anders ange­ge­ben): 5,00 € und 0,50 € Ermä­ßi­gung für Mit­glie­der des Fördervereins.

Treff­punkt für Ver­an­stal­tun­gen ist (soweit nicht anders ange­ben) die Über­sichts­ta­fel Gelb­bau­chun­ke am Ein­gang zur Lias-Grube.

Soweit nicht anders ange­ge­ben, ist eine Anmel­dung per Tele­fon unter 09545 950399, per Mail unter info@​umweltstation-​liasgrube.​de oder auf unse­rer Web­sei­te www​.umwelt​sta​ti​on​-lias​gru​be​.de erforderlich.

Bit­te ach­ten Sie auf Wet­ter ange­pass­te Klei­dung, sta­bi­les Schuh­werk und ggf. ein klei­nes Getränk.

08.04.2022 Pla­stik-Upcy­cling

Aus alt mach neu – wir zau­bern aus alten Pla­stik­fla­schen krea­ti­ve Arbei­ten für Zuhau­se. Mit dem Upcy­cling von ver­meint­li­chem Müll stär­ken wir schon bei Kin­dern das Bewusst­sein für einen nach­hal­ti­gen Umgang mit unse­ren Res­sour­cen. Ob Blu­men­topf, Stif­te­hal­ter oder Spar­do­se… den Ideen sind kei­ne Gren­zen gesetzt! Gera­de so kurz vor Ostern wir­ken wir dem Über­kon­sum ent­ge­gen und schaf­fen unse­re Oster­nest­chen selbst.

Mit­zu­brin­gen: alte, aus­ge­spül­te Plastikflaschen

Frei­tag, 14:30–16:30 Uhr

Für Fami­li­en, Erwach­se­ne und Kin­der sind jeweils anmel­de- und kostenpflichtig

11.04.2022 Bun­tes Ostertreiben

Wir fär­ben mit Natur­far­ben Oster­ei­er. Wäh­rend wir auf unse­re schö­nen und lecke­ren Schät­ze war­ten, basteln wir ein klei­nes Oster­nest. Bit­te 3 rohe Eier und eine gro­ße lee­re Pla­stik­fla­sche mitbringen.

Mon­tag, 14:30 ‑16:30 Uhr

Für Schul­kin­der ab 7 Jahren

13.04.2022 Auf den Spu­ren der Urzeit

Im Grun­de genom­men besteht die Lias-Gru­be aus einem alten Mee­res­bo­den. Gemein­sam machen wir uns auf die Suche nach den Zeu­gen der Urzeit.

Mitt­woch, 14:00 ‑16:00 Uhr

Für Schul­kin­der ab 7 Jahren

14.04.2022 Feri­en­zwer­ge: Oster­feu­er in der Lias-Grube

Oster­feu­er haben eine jahr­hun­der­te­lan­ge Tra­di­ti­on. Auch wir ent­fa­chen ein gro­ßes Feu­er, um gemein­sam in gesel­li­ger Run­de zu spie­len, basteln und ein lecke­res Oster-Stock­brot zu rösten.

Don­ners­tag, 10:00 ‑12:00 Uhr

Für Kin­der von 3–6 Jah­ren mit erwach­se­ner Begleit­per­son, bei­de kostenpflichtig

19.04.2022 Was­ser­de­tek­ti­ve

Was lebt in Teich und Tüm­pel? Mit Spie­len, Rät­seln, der Becher­lu­pe und Keschern lernst du die Teich­be­woh­ner in der Lias-Gru­be kennen.

Diens­tag, 14:00- 16:00 Uhr

Für Schul­kin­der ab 7 Jahren

21.04.2022 Sin­nes­rei­se durch die LiasGrube

Füh­len, Hören, Sehen, Schmecken, Rie­chen – wir gehen mit allen Sin­nen auf Ent­deckungs­rei­se durch die Lias-Gru­be. Mit vie­len spie­le­ri­schen Expe­ri­men­ten fin­den wir her­aus, wie wir Men­schen und wie Tie­re die Welt wahrnehmen.

Don­ners­tag, 10:00 ‑12:00 Uhr

Für Kin­der von 3–6 Jah­ren mit erwach­se­ner Begleit­per­son, bei­de kostenpflichtig

Was gibt es noch 2022?

Fran­kens Schät­ze: Streuobstwiesen

Seit dem Mit­tel­al­ter prä­gen Streu­obst­wie­sen das Land­schafts­bild der Frän­ki­schen Schweiz. Jedoch wei­chen die natur­na­hen und exten­siv von Hand bewirt­schaf­te­ten Streu­obst­wie­sen mit ihren alten Hoch­stamm­be­stän­den und Misch­obst immer mehr inten­siv­ge­nutz­ten Nied­rig­stamm-Mono­kul­tu­ren. Die­ses Pro­jekt will die öko­lo­gi­sche, öko­no­mi­sche und kul­tu­rel­le Wer­tig­keit des Kul­tur­gu­tes Streu­obst­wie­se in der Regi­on wie­der her­vor­he­ben. So soll eine Tra­di­ti­on und mit ihr ein beson­de­rer Lebens­raum für vie­le sehr sel­te­ne Tie­re und Pflan­zen vor dem Ver­schwin­den bewahrt werden.

Woher neh­men, wenn nicht steh­len? Was­ser in Zei­ten des Klimawandels

Das The­ma Was­ser wird in Bezug auf den Kli­ma­wan­del viel­fäl­tig und kri­tisch beleuch­tet. Zusam­men­hän­ge zwi­schen unse­rem Han­deln und den Fol­gen für die Regi­on vor Ort wer­den aufgezeigt.

Macht mit beim Fotowettbewerb!

Kin­der bis 12 Jah­re kön­nen beim dies­jäh­ri­gen Foto­wett­be­werb mit­ma­chen. Das Mot­to lau­tet: “Was­ser: Jeder Trop­fen ist wert­voll!“. Ein­sen­de­schluss ist der 30.11.2022. Es gibt es tol­le Prei­se zu gewinnen!

Wei­te­re Infos fin­den Sie unter www​.umwelt​sta​ti​on​-lias​gru​be​.de

Inter­es­se?

Für Ter­min­ver­ein­ba­run­gen und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Ver­an­stal­tun­gen, Pro­jek­ten oder Über­nach­tun­gen rufen Sie uns ein­fach an. Wir haben sicher eine Ant­wort auf Ihre Fragen.

Umwelt­sta­ti­on Lias-Grube

Wie kom­me ich hin?

Mit dem Zug : bis Bahn­hof Eggolsheim/​Neuses, von dort geht es auf befe­stig­tem Feld­weg in ca. 30 Minu­ten zur Umweltstation.

: bis Bahn­hof Eggolsheim/​Neuses, von dort geht es auf befe­stig­tem Feld­weg in ca. 30 Minu­ten zur Umweltstation. Mit dem Auto: Auto­bahn A 73: Aus­fahrt Forch­heim Nord oder But­ten­heim, von dort nach Unter­stür­mig. Das Frei­ge­län­de der Umwelt­sta­ti­on befin­det sich zwi­schen Unter­stür­mig und Eggols­heim, gleich nach dem Orts­en­de. Bit­te beach­ten Sie die Hin­weis­ta­fel an der Hauptstraße.

Unter­stüt­zen Sie unse­re Arbeit mit einer Spen­de oder wer­den Sie Mit­glied im För­der­ver­ein der Umwelt­sta­ti­on Lias-Grube.