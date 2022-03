Wie­de­mann: „So geht Soli­da­ri­tät!“ Die Ukrai­ne-Flücht­lin­ge sol­len sich bei ihrer Ankunft in der Regi­on so schnell wie mög­lich wohl­füh­len – die­ses Ziel ver­fol­gen die Ver­ant­wort­li­chen des Land­rats­amts Bay­reuth. Als eine Art Start­hil­fe wur­den 100 Will­kom­mens­pa­ke­te für die­je­ni­gen Flücht­lin­ge gepackt, die sich im Land­rats­amt Bay­reuth regi­strie­ren lassen.

In Zusam­men­ar­beit mit der Schnei­der­markt GmbH sind die Will­kom­mens­pa­ke­te ent­stan­den. Sie ent­hal­ten unter ande­rem Nudeln, Toma­ten­so­ße, Müs­li­rie­gel, Sala­mi­sticks, Milch, Corn­flakes, Toi­let­ten­pa­pier und eine Will­kom­mens­bro­schü­re in ukrai­ni­scher Spra­che. „Ich möch­te dem Team um Geschäfts­füh­rer Patrick Schnei­der herz­lich für das Enga­ge­ment dan­ken – so geht Soli­da­ri­tät! Gera­de in die­sen Zei­ten brau­chen wir Wohl­tä­te­rin­nen und Wohl­tä­ter, die den Ernst der Lage erken­nen und mit anpacken“, betont Land­rat Flo­ri­an Wiedemann.

Seit dem heu­ti­gen Diens­tag kön­nen sich Kriegs­flücht­lin­ge, die im Land­kreis Bay­reuth unter­ge­bracht sind und noch nicht in der ANKER-Ein­rich­tung ange­mel­det wur­den, auch im Land­rats­amt Bay­reuth regi­strie­ren las­sen. Die Regi­strie­rung im Land­rats­amt Bay­reuth kann aus­schließ­lich nach Ter­min­ver­ga­be erfol­gen und ist nur für Per­so­nen, die sich im Land­kreis Bay­reuth auf­hal­ten, mög­lich. Die Tele­fon­hot­line zur Ter­min­ver­ga­be für die Regi­strie­rung ist unter der Tele­fon­num­mer 0921/728–700Seite 2 von 2 mon­tags bis frei­tags von 08:00 bis 13:30 Uhr erreich­bar. Die betrof­fe­nen Per­so­nen wer­den gebe­ten, zur Regi­strie­rung alle vor­han­de­nen Aus­weis­do­ku­men­te – Per­so­nal­aus­weis, Rei­se­pass, Geburts­ur­kun­de etc. – mitzubringen.