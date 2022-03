Auf­ruf zum Ideenwettbewerb

Der Land­kreis Bam­berg sucht ein neu­es Logo – und jeder kann mit­ma­chen! „Das Logo des Land­krei­ses Bam­berg besteht in der bekann­ten Form seit 2006. Pünkt­lich zum 50. Jubi­lä­um der Land­kreis­ge­biets­re­form soll jetzt ein neu­es Logo für den Land­kreis Bam­berg ent­wickelt wer­den. Das haben auch die Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den im Kreis­tag begrüßt und vor­ge­schla­gen, die Öffent­lich­keit in den Gestal­tungs­pro­zess ein­zu­bin­den“, so Land­rat Johann Kalb. Ger­ne kön­nen des­halb auch die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Ideen für ein neu­es Logo ent­wickeln so den Land­kreis Bam­berg aktiv und krea­tiv mitgestalten.

Die Ideen erbit­tet das Land­rats­amt bis Frei­tag, 30. April 2022, ent­we­der elek­tro­nisch an logo@​lra-​ba.​bayern.​de oder posta­lisch (Land­rats­amt Bam­berg, Herrn Frank Förtsch, Stabs­stel­le Öffent­lich­keits­ar­beit, Stich­wort „Logo-Idee“, Lud­wig­s­tr. 52, 96052 Bamberg)

Die drei Favo­ri­ten­ent­wür­fe wer­den mit je 400 € prämiert.

Teil­nah­me­be­din­gun­gen

Der Wett­be­werb wird als Ideen­wett­be­werb aus­ge­schrie­ben. Teil­neh­men kön­nen alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger – egal ob krea­ti­ve Lai­en oder pro­fes­sio­nel­le Künst­ler. Eben­so geht der Land­kreis gezielt auf Schu­len in der Regi­on zu, um jun­gen Nach­wuchs­de­si­gner die Mög­lich­keit zu geben, uns ihr Bild vom Land­kreis Bam­berg zu präsentieren.

Der Land­kreis Bam­berg bit­tet die Teil­neh­men­den, ihre Ent­wür­fe bis Frei­tag, 30. April 2022 einzureichen.

Eine Jury wird dann zehn Ent­wür­fe aus­wäh­len, die in der Mai-Aus­ga­be des Maga­zins „Unser Land­kreis Bam­berg“ ver­öf­fent­licht wer­den sol­len. Die Lese­rin­nen und Leser dür­fen dann die besten drei Gestal­tungs­ideen auswählen.

Auf Grund­la­ge die­ser Logo-Ideen soll im Anschluss an den Wett­be­werb von einer Agen­tur ein pro­fes­sio­nel­les Logo ent­wickelt und in ein CI/CD ein­ge­baut wer­den. Die Agen­tur soll im Rah­men eines Aus­schrei­bungs­pro­zes­ses beauf­tragt werden.

Mehr Infos zum Ideen­wett­be­werb gibt es unter www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​l​ogo