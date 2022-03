Die Abstrich­stel­le des Land­krei­ses Kulm­bach in der Fles­sa­stra­ße muss am Mitt­woch, den 16.03.2022 wegen Umstel­lungs­ar­bei­ten geschlos­sen blei­ben. Alter­na­tiv steht das BRK-Schnell­test­zen­trum am Rot-Kreuz-Platz zur Verfügung.