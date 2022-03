Betriebs­rats­wah­len bei Tele­kom im Zen­trum Core

Unser Spit­zen­kan­di­dat von der Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ge­werk­schaft, Johan­nes Wicht, bekam nach der Aus­zäh­lung in Bonn am 10. März 2022 ein Man­dat im neu­en Betriebsrat.Ein herz­li­ches Dan­ke­schön an die Mitarbeiter*innen, die für ihn votiert haben. Ein beson­de­rer Dank gilt auch dem Lan­des­vor­stand der DPV­KOM- Bay­ern für die akti­ve Unter­stüt­zung und her­vor­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit. Es war eine Wahl­ent­schei­dung, die größ­ten­teils per Brief­wahl der ca. 4.500 Wahl­be­rech­tig­ten erfolgt ist. Gewählt haben 58 Pro­zent der Mitarbeiter*innen.

Auch die Geschäfts­lei­tung beglück­wünsch­te zeit­nah alle neu­ge­wähl­ten Betriebs­rä­te und freut sich auf eine gute Zusam­men­ar­beit in der aktu­el­len Wahlperiode.