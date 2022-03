Das Sho­to­kan Kara­te Zen­trum Forch­heim hat­te am ver­gan­ge­nen Sams­tag einen pro­mi­nen­ten Gast als Trai­ner für die Ath­le­ten des Bezirks­ka­ders und des Lan­des­ka­ders der Masters in Kumite(Freikampf).

Sil­via Schna­bel hat­te durch ihre guten Kon­tak­te zur Natio­nal­mann­schaft die­sen Lehr­gang initi­iert. Die Ath­le­ten hat­ten dadurch einen sehr span­nen­den Ein­blick in die Trai­nings­me­tho­den eines inter­na­tio­na­len Spit­zen Karatekas.

Bitsch hielt ins­ge­samt vier Trai­nings­ein­hei­ten, je zwei für Bezirks­ka­der und Master­ath­le­ten. Es war hier­bei unschwer zu erken­nen war­um er seit Jah­ren inter­na­tio­nal sehr erfolg­reich unter­wegs ist. Seit 10 Jah­ren ist Noah Bitsch auf Welt und Euro­pa­mei­ster­schaf­ten auf vor­de­ren Plät­zen zu fin­den und seit 20 Jah­ren als Jugend­li­cher und dann als Erwach­se­ner unun­ter­bro­chen Deut­scher Mei­ster. In Tokio bei den Olym­pi­schen Spie­len hat­te er ganz knapp eine Medail­le ver­passt und dabei den Deut­schen Kara­te Ver­band vor­bild­lich vertreten.

Und am Sams­tag konn­te man erah­nen war­um das so ist. Sei­ne Schnel­lig­keit und sei­ne prä­zi­sen Tref­fer mit den Fäu­sten oder den Bei­nen haben es jedem Geg­ner in all den Jah­ren unge­heu­er schwer gemacht, Punk­te gegen Bitsch zu erzie­len. Und allein aus die­sem Grund konn­te jeder der Teil­neh­mer etwas mehr an Wis­sen um die Kampf­kunst Kara­te mit nach Hau­se nehmen.