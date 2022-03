Die Kol­pings­fa­mi­lie Forch­heim freut sich, dass sie dies­mal ihre jähr­li­che Jah­res­haupt­ver­samm­lung tur­nus­ge­mäß am Sams­tag, 19.03.22 um 19:30 Uhr im Pfarr­saal Don Bos­co abhal­ten kann. Am Sonn­tag, 20.03.22 fin­det dann zu Ehren des hei­li­gen Josef zusam­men mit den Zim­me­rer-Gesel­len um 10 Uhr ein Got­tes­dienst in St. Mar­tin statt. Für bei­de Ver­an­stal­tun­gen muss man sich nicht extra anmel­den, aller­dings gilt die 3‑G-Regel.