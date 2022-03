Am näch­sten Sams­tag, 19. März 2022 um 11.00 Uhr fin­det in der Chri­stus­kir­che Bay­reuth das Fasten­es­sen des Alex­an­der von Hum­boldt-Kul­tur­fo­rums mit Äbtis­sin Mecht­hild Thür­mer statt.

Aus gege­be­nem Anlass haben wir in Abstim­mung mit Äbtis­sin Mecht­hild Thür­mer das The­ma ihrer Anspra­che ange­passt. Es lau­tet nun: „Der Krieg gegen die Ukrai­ne zeigt uns: Flücht­lings­hil­fe ist christ­li­che Nächstenliebe!“

Und hier noch eini­ge wich­ti­ge Anmer­kun­gen zum Ablauf der Veranstaltung:

- Park­mög­lich­kei­ten gibt es an der Haupt­post sowie am Park­platz der IHK in der Goe­the­stra­ße (ca. 18–20 Stellplätze)

- Bit­te zie­hen Sie sich der Wit­te­rung ent­spre­chend an, da die Kir­chen zur Zeit nicht beheizt wer­den dürfen

- Beim Betre­ten der Kir­che und auch am Sitz­platz besteht FFP2-Maskenpflicht

- Die am Ein­gang befind­li­che Hand­des­in­fek­ti­on muss genutzt werden

- Mit­glie­der einer Fami­lie sowie eines wei­te­ren befreun­de­ten Haus­stands dür­fen neben­ein­an­der sit­zen, zu ande­ren Per­so­nen gilt die Abstands­re­gel von 1,5 m; eine Bank­rei­he muss stets frei blei­ben, die Empo­re (12 Plät­ze) kann genutzt werden.

Gemein­de­mit­glie­der sind Ihnen bei der Sitz­platz­su­che behilf­lich. Wer sich noch nicht ange­mel­det hat, kann dies ger­ne noch tun unter 09241/4858592 oder info@​humboldt-​kulturforum.​de