Laut Sta­ti­sti­schem Bun­des­amt 2019 gibt es in Deutsch­land rund 2,1 Mil­lio­nen pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge. Von ins­ge­samt 4,1 Mil­lio­nen Pfle­ge­be­dürf­ti­gen wer­den 3,3 Mil­lio­nen zu Hau­se ver­sorgt. Vie­le pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge haben ihre Bela­stungs­gren­ze dabei längst erreicht. So fehlt ihnen Schlaf, sie füh­len sich in ihrer Rol­le als Pfle­gen­de gefan­gen und emp­fin­den die Pfle­ge als sehr anstren­gend. Des­halb möch­te die Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge, die die Bam­ber­ger Wohl­fahrts­ver­bän­de gemein­sam orga­ni­sie­ren, den pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen eine klei­ne Aus­zeit ver­schaf­fen. Das Team lädt zu einer Früh­jahrs­wan­de­rung ent­lang des Para­die­sta­les ein. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer ver­brin­gen einen Vor­mit­tag weit­ge­hend ohne Pflich­ten und Stress. Die Wan­de­rung für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge fin­det am 28. April 2022 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt und wird fach­kun­dig von den Wan­der­füh­rern Hil­du­in Lang und Hans Pit­te­rich beglei­tet. Mit dabei ist auch Rai­ner Hof­mann, Senio­ren­be­auf­trag­ter von Königs­feld, sowie das Team der Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge Stadt und Land­kreis Bam­berg. Treff­punkt ist der Wan­der­park­platz vor Tre­u­nitz. Da die Teil­neh­mer­zahl begrenzt ist, wird um Anmel­dung bis zum 26. April in der Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge unter Tel. 09 51 20 83 501 oder per E‑Mail info@​fpa-​bamberg.​de gebeten.