Am Mitt­woch, 16. März, fin­det um 16.00 Uhr im Hegel­saal der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le eine öffent­li­che Sit­zung des Bau- und Werk­se­na­tes statt. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem fol­gen­de The­men: das Zustim­mungs­ver­fah­ren gem. Art. 73 Bay­BO zum Neu­bau eines Labor­ge­bäu­des und Rück­bau bestehen­der Labor­räu­me der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg, der Umbau des Schau­er-Gebäu­des zu einem Wohn­ge­bäu­de, die Erschlie­ßung der Offi­ziers­sied­lung Buchen­stra­ße sowie die Ein­füh­rung eines Behäl­ter­iden­ti­fi­ka­ti­ons­sy­stems in der Abfallwirtschaft.

Am Don­ners­tag, 17. März, dis­ku­tiert der Stadt­rat im Spie­gel­saal der Har­mo­nie in einer Son­der­voll­sit­zung „Sozia­les“ über fol­gen­de The­men: Obdach­lo­sig­keit und Über­gangs­woh­nen Plus, All­ge­mei­ner Sozi­al­dienst, Akti­ons­plan Inklu­si­on Stadt Bam­berg, Sozi­al­be­richt der Stadt Bam­berg sowie Anpas­sung der Ange­mes­sen­heits­gren­zen für Heiz­ko­sten anhand des „Heiz­spie­gels für Deutsch­land 2021.“

Der Ein­lass fin­det eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung statt. Der Zugang zur Sit­zung ist abhän­gig von der Vor­la­ge eines Impf‑, Gene­se­nen- oder eines nega­ti­ven Test­nach­wei­ses. Die Mas­ken­pflicht (FFP2-Mas­ke) sowie die Erfas­sung der Kon­takt­da­ten besteht weiterhin.

Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.