Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Kin­der zün­deln an Bushaltestelle

Am Sams­tag­nach­mit­tag steck­ten drei Kin­der im Alter zwi­schen sechs und zehn Jah­ren einen Abfall­ei­mer einer Bus­hal­te­stel­le in Brand.

Die drei Kin­der zün­del­ten an einem Müll­ei­mer einer Bus­hal­te­stel­le im Erlan­ger Stadt­teil Büchen­bach. Dabei geriet der Inhalt des Abfall­ei­mers in Brand. Das Feu­er griff auf das dane­ben­be­find­li­che Gebüsch über, sodass schließ­lich eine Flä­che von ca. 200 Qua­drat­me­tern in Flam­men stand und durch die Feu­er­wehr Erlan­gen abge­löscht wer­den musste.

Eine Poli­zei­strei­fe konn­te die drei Kin­der antref­fen und ihren Eltern überstellen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Unfall­flucht

Ecken­tal. Am Sonn­tag, im Zeit­raum zwi­schen 11:30 und 16:30 Uhr, wur­de ein schwar­zer Hyun­dai in der Flur­stra­ße am Stra­ßen­rand geparkt. Als die Fahr­zeug­füh­re­rin zu ihrem Fahr­zeug zurück­kam, stell­te sie einen Scha­den vor­ne links fest. Der Kot­flü­gel des Pkws wur­de durch einen unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer ange­fah­ren und durch den Zusam­men­stoß wur­de der Neben­schein­wer­fer her­aus­ge­ris­sen. Durch die Beschä­di­gung ent­stand ein Sach­scha­den von meh­re­ren Tau­send Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter der Tel.: 09131/760–514 bei der PI Erlan­gen-Land zu melden.

Pkw-Fah­rer unter Drogeneinfluss

Buben­reuth. Am frü­hen Mon­tag­mor­gen wur­de im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le beim Fah­rer eines Pkw Mer­ce­des fest­ge­stellt, dass die­ser unter der Ein­wir­kung von Betäu­bungs­mit­teln stand. Da der 23-jäh­ri­ge Forch­hei­mer bei der Kon­trol­le deut­li­che Aus­fall­erschei­nun­gen zeig­te, wur­de eine Blut­ent­nah­me bei ihm ver­an­lasst, der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt und die Wei­ter­fahrt unter­bun­den. Den ver­ant­wort­li­chen Fah­rer erwar­ten nun meh­re­re Straf­an­zei­gen, da bei ihm zusätz­lich wei­te­re ille­ga­le Sub­stan­zen auf­ge­fun­den wurden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Auto zer­kratzt

Wei­sen­dorf – In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de ein in der Stra­ße Am Wind­flü­gel gepark­ter Pkw beschä­digt. Ver­mut­lich durch einen Tritt wur­de die Chrom­lei­ste in der Fron­stoß­stan­ge sowie der vor­de­re Schwel­ler des wei­ßen VW Golf ein­ge­drückt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf meh­re­re hun­dert Euro. Wer in die­sem Zusam­men­hang Beob­ach­tun­gen gemacht hat oder Hin­wei­se zu einem Tat­ver­däch­ti­gen machen kann, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/78090 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -