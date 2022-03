Alex­an­der Schulz von der Initia­ti­ve „Höchstadt hilft“ und Man­fred Bach­may­er, Vor­sit­zen­der des Freun­des­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt/ Tar­now­skie Gory haben eine erste Lie­fe­rung an Hilfs­gü­tern für ukrai­ni­sche Flücht­lin­ge aus den Gemein­den Ecken­tal und Höchstadt in den pol­ni­schen Part­ner­land­kreis gebracht. Rund 5500 Flücht­lin­ge, haupt­säch­lich Frau­en und Kin­der, haben dort Zuflucht vor dem Krieg in der Ukrai­ne gesucht. Vize­land­rat Seba­sti­an Nowak und Ukrai­ne­hil­fe-Koor­di­na­tor Sta­nis­law Tor­bus bedank­ten sich für die Unter­stüt­zung aus ERH. Die Land­kreis­part­nerschft bewäh­re sich in schwie­ri­gen Zei­ten, so Sta­nis­law Tor­bus. Die aktu­el­le Sach­spen­den­li­ste kann unter 0177/4663510 bzw. info@​manfred-​bachmayer.​de ange­for­dert werden.

Sam­mel­li­ste Spen­den­be­darf zum Her­un­ter­la­den (PDF, 20KB)