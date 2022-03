13 frisch gebacke­ne Mei­ste­rin­nen und Meister

Die Rei­he der ober­frän­ki­schen Schach-Mei­ster­schaf­ten 2022 hat einen Auf­takt nach Maß erlebt: In Nord­hal­ben kämpf­ten 66 Frau­en, Mäd­chen, Kin­der und Jugend­li­che und Poka­le, Punk­te und Platz­ie­run­gen sowie um Tickets für die baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten. Viel bestaunt und gelobt wur­de dabei der Schau­platz, das Nord­hal­ben Vil­la­ge. Das war nur eine von zahl­rei­chen Zuta­ten für einen per­fek­ten Schach­tag, end­lich wie­der in Präsenz.

Es hat sich gelohnt: Der Schach­be­zirk Ober­fran­ken woll­te so bald wie mög­lich wie­der Mei­ster­schaf­ten in Prä­senz anbie­ten. Natür­lich war eini­ges an Coro­na-Maß­nah­men zu beach­ten – so galt für alle Betei­lig­ten die 3G-Regel. Doch der FC Nord­hal­ben als Aus­rich­ter mei­ster­te alle Her­aus­for­de­run­gen bra­vou­rös. Am Ein­gang wur­de sogar eine mobi­le Test­sta­ti­on auf­ge­baut, und für Essen und Geträn­ke war bestens gesorgt. Eben­so für aus­rei­chend Platz zum Spie­len und Ana­ly­sie­ren und Aus­ru­hen für Teil­neh­mer und Betreu­er. Mög­lich mach­te es das Nord­hal­ben Vil­la­ge – ein moder­ner Co-Working und Co-Living-Space inmit­ten der Fran­ken­wald-Gemein­de. Groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung kam auch von der Spar­kas­se Kronach-Kulmbach.

Die Fäden der Orga­ni­sa­ti­on hat­ten in der Hand: Ste­fa­nie Bir­ke, Ulri­ke Pfa­den­hau­er, Tobi­as Pfa­den­hau­er, Chri­sti­an Geb­hardt, Dani­el Albert, Tobi­as Feigel und Micha­el Brunsch. Dazu kamen jede Men­ge flei­ßi­ge und hel­fen­de Hän­de aus Nordhalben.

Nicht weni­ger als 13 Titel waren zu ver­ge­ben. Die mit Abstand mei­sten Poka­le gin­gen an den TSV Bind­lach-Aktio­när. Eine Beson­der­heit: Eli­sa­beth Reich (ATSV Ober­kotzau) behaup­te­te sich im Feld der Jungs und wur­de U14-Meisterin.

Nach die­sem Auf­takt geht es nun Schlag auf Schlag wei­ter: Vor Ostern ste­hen noch die Blitz­mei­ster­schaf­ten Ein­zel (26.3. Höchstadt) und Mann­schaft (9.4. Strul­len­dorf) auf dem Programm.

Die Mei­ste­rin­nen und Meister:

Frau­en: Boja­na Hof­mann (SV Seubelsdorf)

Mäd­chen U18: Melis­sa Reif­schnei­der (TSV Bindlach-Aktionär)

Mäd­chen U16: Anna Ley­kauf (TSV Bindlach-Aktionär)

Mäd­chen U14: Cora Her­gen­rö­der (SC Bamberg)

Mäd­chen U12: Katha­ri­na Koch (TSV Bindlach-Aktionär)

Mäd­chen U10: Anika Güt­her (SSV Burgkunstadt)

Mäd­chen U8: Navina Kam­lei­ter (TSV Bindlach-Aktionär)

Jugend U18: Tizi­an Stei­ner (SC Bamberg)

Jugend U16: Tizi­an Wag­ner (SV Seubelsdorf)

Jugend U14: Eli­sa­beth Reich (ATSV Oberkotzau)

Jugend U12: Jakob Gugel (SC Höchstadt)

Jugend U10: Jona­than Anton Dot­ter­weich (TSV Bindlach-Aktionär)

Jugend U8: Paul Schwarz­mann (SC Höchstadt)

Ergeb­nis­se, Tabel­len und Bil­der auf der Home­page des Schach­be­zirks Ober­fran­ken: www​.schach​be​zirk​-ober​fran​ken​.de