Der Ort ist bam­ber­gisch, katho­lisch, Sitz des Land­ge­richts glei­chen Namens. Die­ses Städt­chen liegt auf dem Gebir­ge an der Land­stra­ße von Bam­berg nach Bay­reuth hat 642 Ein­woh­ner, eine Post­sta­ti­on, 160 meist gut gebau­te Häu­ser, brei­te Stra­ßen und ein freund­li­ches Anse­hen. Der Ort ist einer der älte­sten auf dem Gebir­ge, urkund­lich kommt er schon 1002 vor, schon 1160 wird urkund­lich einer Pfar­rei gedacht. Die Hus­si­ten brann­ten 1430 das gan­ze Städt­chen nie­der, im mark­gräf­li­chen Krie­ge 1552 wur­de das Städt­chen aber­mals ein­ge­äschert. Im 30jährigen Krieg wur­de Hollfeld größ­tent­heils abge­brannt und 1648 fing man an, die Kir­che wie­der auf­zu­füh­ren. 1667 wohn­te hier der bekann­te Bild­hau­er Wil­helm Schmitt. 1724 rich­te­te ein Brand gro­ßen Scha­den an. Außer der Pfarr­kir­che sind noch daselbst die Sal­va­tors- und Gan­golfs­kir­che. Unter den Gast­häu­sern wird vor­züg­lich stark die Kro­ne besucht, wo man auch bil­lig und gut logiert. Die schön­ste Ansicht von Hollfeld gewinnt man vom Wie­sen­tha­le aus“, schrieb Josef Hel­ler in sei­nem berühm­ten Rei­se­buch „Mug­gen­dorf und sei­ne Umge­bun­gen“ schon 1829 über den Ort.

