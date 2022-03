End­lich, wir dürf­ten wie­der sin­gen – aber lei­der fehlt uns eine Chorleitung!

Da sich unser bis­he­ri­ger Chor­lei­ter beruf­lich ver­än­dert hat, sind wir lei­der ver­waist zurück geblieben.

Jetzt wol­len wir aber end­lich wie­der durch­star­ten und suchen DICH

Wir sind zur Zeit 19 ambi­tio­nier­te Sänger/​innen und wür­den so ger­ne wie­der gos­peln. Der über­wie­gen­de Teil unse­rer Akti­vi­tä­ten beinhal­tet Kon­zer­te in der Regi­on, Hoch­zei­ten, Tau­fen, Got­tes­dienst­be­glei­tun­gen, Work­shops und unser all­jähr­li­ches Chor­wo­chen­en­de. Beson­de­re High­lights waren Aus­lands­rei­sen mit Kon­zer­ten in Geor­gi­en und Irland.

Unse­re Pro­ben fin­den immer mitt­wochs von 20.00 – 22.00 Uhr in Bai­ers­dorf statt.

Haben wir Dein Inter­es­se geweckt, dann ruf an, geh auf unse­re Home­page www​.gos​pel​-voices​.de oder mel­de Dich über Facebook.