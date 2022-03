„Köni­gin der Han­se – leben­di­ge Gotik“ – 14. Juni – 18. Juni 2022

Das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te e.V. orga­ni­siert in Koope­ra­ti­on mit dem Freun­des­kreis Kulm­bach der Evan­ge­li­schen Aka­de­mie Tutz­ing e.V. eine Stu­di­en­rei­se mit dem Rei­se­bus in die wun­der­schö­ne Stadt Lübeck. Ver­an­stal­ter und Ver­trags­part­ner ist die Fa. Mer­kel-Rei­sen Neuenmarkt.

Erle­ben Sie unter der fach­kun­di­gen Rei­se­lei­tung von Herrn Fried­helm Haun die histo­ri­sche und archi­tek­to­ni­sche Viel­falt der bekann­ten Han­se­stadt, u.a. mit einer Schiff­fahrt um die Alt­stadt, einer Orgel­füh­rung und einem Aus­flug nach Travemünde.

Die Anrei­se (Zustiegs­mög­lich­kei­ten in Bay­reuth, Thur­nau und Kulm­bach) wird durch einen Zwi­schen­stopp in Lands­berg bei Hal­le zur Besich­ti­gung der Dom­ka­pel­le unter­bro­chen, wäh­rend der Rück­fahrt ist ein Zwi­schen­stopp zur Besich­ti­gung des Rat­ze­bur­ger Doms geplant. Ände­run­gen des Pro­gramms vor­be­hal­ten. Unter­brin­gung in Lübeck im ****Hotel „Vier Jah­res­zei­ten“. Kosten je Per­son im DZ: 645,- €, EZ-Zuschlag: 222,- €. Die Rei­se fin­det nur bei einer Min­dest­teil­neh­mer­zahl von 25 Per­so­nen statt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Rei­se und zur Anmel­dung fin­den Sie in aus­lie­gen­den Fly­ern oder auf der Home­page des Evan­ge­li­schen Bil­dungs­wer­kes: www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de

Anmel­dung bis 15.04.2022 bei:

Ev. Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te e.V.

Richard-Wag­ner-Stra­ße 24, 95444 Bayreuth

Tel. 0921 – 560 68 10

Email: info@​ebw-​oberfranken-​mitte.​de

Es gel­ten die zum Zeit­punkt der Rei­se gül­ti­gen Hygienevorschriften.